Легендарная "раскладушка" возвращается: гибкий смартфон от Motorola показали на новых фото

На новых изображениях современная версия Motorola RAZR 2019, оснащенная сгибаемым экраном, еще больше напоминает оригинальный мобильный телефон Motorola Razr V3 из 2004 года.

Известный инсайдер Эван Блэсс (@evleaks) опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter качественный официальный рендер долгожданного смартфона Motorola RAZR 2019 с гибким экраном, чья официальная премьера ожидается 13 ноября.

Читайте такжеMotorola выпустила три новых смартфона: характеристики и цены (фото)

Блэсс опубликовал только одно изображение новинки, да и не самое удачное (сбоку в наполовину сложенном состоянии), но ресурс MobielKopen быстро дополнил утечку еще парочкой рендеров, демонстрирующими грядущую новинку в деталях со всех сторон, пишет itc.ua.

В целом дизайн, который они демонстрируют, соответствует тому, что ми ранее видели на иллюстрациях из патентных заявок и созданных на их основе рендерам. Более того, на новых изображениях современная версия Motorola RAZR 2019, оснащенная сгибаемым экраном, еще больше напоминает оригинальный мобильный телефон Motorola Razr V3 из 2004 года. Все тот же классический раскладной форм-фактор, даже внешний экран сохранился, как и у оригинальной модели. Разница лишь в том, что новый Motorola RAZR 2019 лишен физической клавиатуры, всю лицевую панель занимает экран, который сгибается пополам в горизонтальной плоскости.

При этом на рендерах Motorola RAZR 2019 выглядит достаточно компактным, так что это вполне может быть заявка на успех, учитывая былую славу бренда RAZR. Добавим, что вырез в экране все же будет.

По предварительным данным, основой Motorola Razr (2019) служит SoC Qualcomm Snapdragon 710. Основной экран в разложенном состоянии будет иметь диагональ 6,2 дюйма при разрешении 2142х876 пикселей. В сложенном состоянии пользователям будет доступен вспомогательный экран разрешением 800х600 пикселей. Объем ОЗУ составит 4 или 6 ГБ, а встроенной флэш-памяти — 64 или 128 ГБ памяти.

Официальная презентация возрожденной легенды Motorola Razr, повторимся, запланирована на 13 ноября. Более ранние слухи приписывали ценник $1 500, но будем надеяться на более доступную цену с учетом средних характеристик.