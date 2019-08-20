Motorola с гибким экраном появится в Европе в конце года - источники

Цена составит 1500 евро.

В феврале этого года вице-президент Motorola объявил, что компания разрабатывает складной телефон, добавив, что они не собираются отставать от своих конкурентов. С тех пор ходили слухи о разработке телефона Motorola RAZR с удлиненным гибким дисплеем, а также конструкции, напоминающей классическую раскладушку компании.

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LetsGoDigital опубликовал эксклюзивную новую информацию, утверждая, что она является полностью достоверной. Показанная в заметке трехмерная модель была создана дизайнером на основе зарегистрированного компанией Motorola патента. Источник утверждает, что итоговое устройство будет выглядеть примерно так же, передает ixbt.com.

В дополнение к большому гибкому экрану внутри у устройства также будет второй меньший экран на передней панели, который отображает уведомления и прочую информацию. Размеры экрана пока неизвестны.

Складной смартфон Motorola не получил флагманскую однокристальную систему, он будет оснащен начинкой, более свойственной устройствам среднего класса, что позволит снизить цену. Источники утверждают, что смартфон будет продаваться по цене 1500 долларов/евро.

Ожидается, что в Европе смартфон поступит в продажу уже в декабре 2019 или январе 2020 года, а еще до этого начнутся продажи в США.