Samsung рассекретила новую флагманскую платформу для смартфонов

Представлена 7-нанометровая SoC Exynos 990, которая будет использоваться в Samsung Galaxy S11. Также представлен 7-нанометровый модем 5G Exynos Modem 5123.

Компания Samsung сегодня ночью официально рассекретила свою новую флагманскую однокристальную платформу Samsung Exynos 990. Она будет использоваться в смартфонах Galaxy S11 и Galaxy Note11, а может даже и в некоторых моделях серии Galaxy A. Ну а конкурировать ей придется с другими топовыми SoC — Kirin 990 и Snapdragon 865.

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Samsung Exynos 990 выполнена по технологии 7 нм EUV — считается, что этот процесс более совершенный, в отличие от стандартного 7-нанометрового, пишет ixbt.com. Компоновка платформы трехкластерная восьмиядерная: с двумя ядрами собственной разработки, двумя ARM Cortex-A76 и четырьмя Cortex-A55, а в качестве GPU применяется ARM Mali-G77. По официальным данным платформа на 20% производительнее предшественницы Exynos 9820 как по части центрального процессора, так и по части графики. Само собой, предусмотрен в платформе и нейронный процессор (NPU) — он двухъядерный.

Exynos 990 поддерживает память LPDDR5 и дисплеи с кадровой частотой 120 Гц. Процессор изображения может работать с шестью датчиками изображения камеры, причем с тремя — одновременно. Возможно, Galaxy S11 сможет поддерживать запись с трех камер сразу, как iPhone 11 Pro. Максимально поддерживаемое разрешение датчика изображения — 108 Мп. И можно не сомневаться, что такой (производства самой же Samsung, компания анонсировала его еще в августе) окажется в Galaxy S11.

Вместе с Exynos 990 Samsung представила новый модем 5G — Exynos Modem 5123. Он производится по тому же техпроцессу 7 нм EUV и поддерживает работу в диапазонах ниже 6 ГГц (Sub-6 GHz) и миллиметровых волн (mmWave). Само собой, модемом поддерживаются и сети/технологии передачи данных прежних поколений — 2G GSM, CDMA, 3G WCDMA, TD-SCDMA, HSPA и 4G LTE. Exynos Modem 5123 обеспечивает максимальную скорость передачи данных 5,1 Гбитс/с в диапазонах ниже 6 ГГц и 7,35 Гбит/с в диапазоне миллиметровых волн, максимальная скорость передачи данных в сетях 4G — до 3 Гбитс/с при использовании технологии QAM (1024 Quadrature Amplitude Modulation).

Samsung обещает начать массовое производство обеих новинок до конца текущего года.