«Убийца флагманов»: появились подробности о новом смартфоне Realme

Realme X2 Pro должен стать самым дешевым смартфоном на SoC Snapdragon 855+.

Суббренд Realme китайской компании Oppo, который сегодня называют новой угрозой Xiaomi и ее суббренду Redmi, продолжает рекламировать свой первый флагманский смартфон Realme X2 Pro.

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Грядущая новинка — полноценный флагманский смартфон, который сейчас заочно можно назвать одним из самых интересных в своей ценовой категории, пишет itc.ua.

Напомним, Realme X2 Pro должен стать самым дешевым смартфоном на SoC Snapdragon 855+. Из предыдущих утечек и официальных тизеров известно, что кроме Snapdragon 855+ смартфон Realme X2 Pro получит экран Fluid Display (6,55 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей с каплевидным вырезом) с частотой обновления 90 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 135 Гц, подэкранный сканер отпечатков пальцев нового поколения со скоростью срабатывания 0,23 с, 64-мегапиксельную квадрокамеру с 20-кратным гибридным зумом и аккумулятор емкостью 4000 мА•ч с быстрой зарядкой Super VOOC мощностью 50 Вт. Также смартфон будет оснащен стереодинамиками, модулем NFC для бесконтактных платежей и разъемом 3,5 мм.

В очередном тизере Realme подтвердила, что старшая версия Realme X2 Pro получит 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.0. То есть, Realme X2 Pro буквально нафарширован всем, чем только можно пожелать. Подробностей о ценах пока нет, но ожидается, что базовая версия с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти будет дешевле $420. Если эти данные подтвердятся, то Realme X2 Pro должен стать очень интересной моделью, настоящий топ за свои деньги.

На смартфон установлена Android 9.0 Pie с интерфейсной надстройкой ColorOS 6.0.

Результат теста Realme X2 Pro в популярном бенчмарке Geekbench подтверждает высокую производительность новинки. Ее результат: 3562 балла в одноядерном тесте и 10428 баллов — при использовании всех ядер.

Европейская премьера Realme X2 Pro запланирована на 15 октября.