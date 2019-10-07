Стало известно, когда представят «убийцу Xiaomi»

Модель называется Realme X2 Pro.

Компания Realme становится всё более сильным игроком на рынке смартфонов. В частности, в Индии Realme уже входит в число лидеров рынка, кроме того, компания уже вышла на ряд европейских рынков.

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И вскоре в продаже появится смартфон, который сейчас заочно можно назвать одним из самых интересных в своей ценовой категории. Его еще называют «убийцей Xiaomi». Модель называется Realme X2 Pro, пишет ixbt.com.

Аппарат получит и SoC Snapdragon 855 Plus, и 90-герцовый экран, и стереодинамики, и очень быструю зарядку, и даже NFC. Пока неясно, сколько он будет стоить, но ранние слухи указывали на цену ниже 420 долларов. И за такие деньги у новинки попросту не будет конкурентов, если говорить о совокупности параметров.

Согласно свежим данным, анонсируют этот аппарат уже 15 октября — тогда же, когда Google покажет свои новые «пиксели».

Кроме того, источник опубликовал фотографию, подтверждающую наличие у смартфона топовой платформы Qualcomm, NFC, 64-мегапиксельной камеры, 50-ваттной зарядки, аккумулятора ёмкостью 4000 мА·ч, 90-герцового экрана и флэш-памяти UFS 3.0.