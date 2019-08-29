В Сети презентовали дружественный природе смартфон (видео)

При производстве своих гаджетов компания стремится использовать переработанные материалы, а также использовать модульную конструкцию, которая облегчает ремонт и минимизирует количество отходов.

Как правило, современные смартфоны набирают мало баллов в рейтинге ремонтопригодности iFixit. Типичной является оценка 3 из 10, в устройствах много клея, а замена даже одного компонента превращается в сложную кропотливую задачу. Компания Fairphone избрала иной подход.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Она уделяет особое внимание вопросам этики, защиты окружающей среды и ремонтопригодности. Так что покупая устройство этой компании, владелец может быть уверен, что смартфон можно будет легко отремонтировать, а в цепочке поставок не будет нечистых на руку компаний. Как заверяет производитель, он не сотрудничает с компаниями, использующими запрещённый труд или расходующими прибыль на закупку вооружений", - говорится в сообщении.

При производстве своих гаджетов компания стремится использовать переработанные материалы, а также использовать модульную конструкцию, которая облегчает ремонт и минимизирует количество отходов. Правда, у такого подхода имеется и обратная сторона медали. Смартфоны Fairphone, как правило, стоят дороже аналогичных по характеристикам решений. Зато можно получить скидку, если сдать своё предыдущее устройство.

Новый смартфон Fairphone 3 состоит из 7 модулей, что облегчает ремонт и переработку. Также он поставляется в повторно используемой упаковке. В плане характеристик эту модель можно назвать бюджетной. Она содержит 5,7-дюймовый дисплей без выреза (разрешение 2160х1080 точек, соотношение сторон 18:9). Экран покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5. Устройство несёт на борту процессор Snapdragon 632, оперативную память объёмом 4 ГБ и встроенную флэш-память ёмкостью 64 ГБ. В случае необходимости ёмкость хранилища можно расширить с помощью карты памяти. Устройство также комплектуется съёмной батареей ёмкостью 3000 мА-ч. Поддерживается технология быстрой зарядки. На задней панели расположена одиночная 12-мегапиксельная камера, а для автопортретов служит камера с 8-мегапиксельным сенсором.

Новинка поддерживает возможность установки двух SIM-карт, содержит модули беспроводной связи Wi-Fi, Bluetooth 4.2 и NFC, модуль GPS навигации. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 9 Pie.

Несмотря на свои не самые выдающиеся характеристики, смартфон Fairphone 3 оценивается в €450. Он уже доступен для заказа на официальном сайте компании, а его фактические продажи, в том числе розничные, начнутся с 3 сентября.