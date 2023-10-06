Первое, чем Метинвест начал обеспечивать военных - это качественная защитная амуниция, подчеркнул директор по закупкам Запорожстали Евгений Авджи.

Военнослужащие 63-й отдельной механизированной бригады, которые защищают Донецкую и Харьковскую области, получили партию амуниции - 500 бронежилетов класса защиты 4+. Эту броню изготовили на предприятиях Метинвеста Ахметова, в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" - это направление помощи было освоено компанией с первых месяцев российского вторжения.

"Первое, чем Метинвест начал обеспечивать военных - это качественная защитная амуниция. Потому что это, в первую очередь, сохраненная жизнь наших военных. Мы понимаем, что на фронте невозможно работать без бронежилетов, которые действительно имеют высокую степень защиты и остаются легкими. Поэтому делаем все, чтобы обеспечить именно такой защитой наших бойцов", - говорит директор по закупкам Запорожстали Евгений Авджи.

Благодарят за помощь и сами военнослужащие - поскольку лучшие стрелки бригады стреляли в бронеплиты из автоматов и пулеметов и убедились, что сердца защитников будут надежно защищены от вражеских пуль.

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"Наша бригада уже длительное время ведет боевые действия против оккупантов на Донбассе. Плитоноски от Метинвеста закроют реальную потребность в надежной защите наших бойцов. Очень важно, что плиты высокого качества, мы проверили их на надежность. Искренне благодарны за такую ценную поддержку, она непременно поможет в нашей совместной победе", - уверен подполковник 63-й бригады Игорь Хоменко.

Всего с начала полномасштабной войны Метинвест самостоятельно и совместно с партнерами изготовил или закупил за рубежом 165 тысяч бронежилетов. Также компания приобрела и передала более 25 тысяч шлемов и касок.

Как известно, с начала полномасштабной войны Метинвест направил на помощь ВСУ и украинцам уже 4 миллиарда гривень. Из этой суммы более 2 млрд грн - это помощь бойцам в рамках "Стального фронта". За это время компания изготовила и передала бойцам бронированные щиты для 200 фронтовых машин, более 200 стальных блиндажей, а также закупила для военных более 400 автомобилей, более 1500 дронов и почти 2 000 тепловизоров и 875 единиц коммуникационного оборудования.