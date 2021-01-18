АО “ОГХК” находится под управлением Фонда государственного имущества и готовится к приватизации, намеченной на 1 квартал этого года.

В Фонде государственного имущества Украины считают, что правоохранительные органы, якобы скоординированные олигархическими группами, осуществляют компанию по давлению на АО “ОГХК” для срыва приватизации предприятия. Следственные действия происходят с многочисленными нарушениями, а менеджмент подвергается нападкам, включающим кражу техники и документов, а также поджог автомобиля.

Об этом говорится в сообщении на сайте ФГИ.

Так, на прошлой неделе правоохранители при проведении следственных действий допустили грубые процедурные нарушения. При этом само расследование, якобы начатое в августе 2020 года, касается контракта, заключенного только в октябре - двумя месяцами позднее.

Еще весной прошлого года менеджмент предприятия подвергся нападкам со стороны злоумышленников. Они подожгли машину одного из руководителей ОГХК. Тогда же была украдена рабочая документация и техника его коллеги.

«Фонд государственного имущества Украины решительно осуждает любые попытки остановить и откатить назад приватизации госимущества со стороны правоохранительных органов, бывших теневых владельцев и олигархических групп. Любая попытка неправового давления на предприятия ставит под угрозу процесс построения рыночной и инвестиционной привлекательной экономики в Украине”, - приводит слова главы ФГИ Дмитрия Сенниченко пресс-служба.

На самом предприятии ранее заявили, что подобное давление ставит под угрозу контракты ОГХК с подрядчиками американской корпорации Boeing, а также лидерами азиатского рынка.

АО “ОГХК” находится под управлением Фонда государственного имущества и готовится к приватизации, намеченной на 1 квартал этого года. По итогам 2020 года предприятие получило рекордную прибыль - 600 млн грн, что в 6 раз превысило показатель 2019 года. Ожидается, что стартовая цена приватизационного аукциона составит несколько миллиардов гривен.

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Автор: УНИАН