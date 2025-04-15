Украина должна договориться с ЕС об отсрочке углеродной пошлины СВАМ, иначе мы потеряем преимущества, - эксперт

По словам Гольченко, сейчас Украина имеет конкурентное преимущество для торговли в ЕС благодаря близости границ, но если СВАМ начнет работать для Украины, эти преимущества станут несущественными.

Украина должна достичь с Евросоюзом договоренности об отсрочке действия экологической пошлины СВАМ. Для этого целесообразно использовать статью о форс-мажоре, которая прописана в европейском законодательстве. Иначе украинская продукция потеряет последние конкурентные преимущества на европейском рынке, говорит вице-президент Союза химиков Украины Игорь Гольченко.

"Мы встречались несколько раз с представителями Еврокомиссии. Вместе с металлургами и Федерацией работодателей мы выдвинули инициативу, чтобы к нам была имплементирована форс-мажорная статья, ведь у нас действительно есть непредвиденные обстоятельства", - отметил Гольченко.

По его словам, сейчас Украина имеет конкурентное преимущество для торговли в ЕС благодаря близости границ, но если СВАМ начнет работать для Украины, эти преимущества станут несущественными.

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"Вы же понимаете, что бремя этой пошлины переложится на плечи того, кто завозит, и надо будет конкурировать с Африкой и с той же Россией. Сейчас мы выигрываем за счет логистики, потому что мы ближе находимся к Евросоюзу, и нам доставлять дешевле. Но если будет пошлина, то эти преимущества будут фактически нивелированы", - подчеркнул эксперт.

Он также призвал государство ввести аналог СВАМ в Украине, для защиты внутреннего рынка - так же, как это сделали многие страны.

"Сейчас к нам завозят удобрения Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Турция. Почему бы им не платить украинский СВАМ? То же самое по стали. Вы же смотрите, в мире каждый защищает внутренний рынок и говорит: нет, моя страна превыше всего, а импорт потом", - резюмировал Гольченко.

Ранее генеральный директор "Центра Экологии и Развития Новых технологий" Владислав Антипов заявил, что введение европейской экологической пошлины СВАМ для Украины это не только потеря миллиардов ВВП, но и вообще вопрос выживания украинских экспортных отраслей, в частности металлургии. Поэтому должны настаивать на отсрочке введения для Украины этой пошлины, используя пункт о форс-мажоре.