Прошлой осенью, пишет блогер, в ГАСИ пришло новое руководство, и рынок ожил.

Парламентская Временная следственная комиссия по проблемам Государственной архитектурно-строительной инспекции — последняя баррикада «смотрящих» за строительной сферой, с помощью которой они пытаются шантажировать застройщиков.

Об этом, как сообщает dsnews, рассказал журналист Сергей Лямец в блоге на Цензор.нет.

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Сергей Лямец отмечает, что коррупционеры ГАСИ собирали с застройщиков более 3 млрд грн взяток в год, а в целом «рынок» разрешительной документации оценивали в 100 млрд грн в год.

Половинчатые попытки реформировать «коррупционного монстра» ГАСИ, предпринятые президентом Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем в марте этого года, привели к саботажу Инспекцией выдачи разрешительных документов на строительство и коллапсу отрасли, отмечает журналист.

«Утратив часть финансирования и полномочий, ГАСИ начала попросту блокировать законные застройки. Компаниям отказывали в выдаче разрешений, сертификатов, регистрации сообщений об изменении данных. Массовыми стали отказы принимать в эксплуатацию уже завершенные объекты. Например, введение в эксплуатацию трехэтажного детского сада в составе жилкомплекса останавливали на основании отсутствия согласования "Украэрослужбы. По статистике, в первом полугодии площадь принятого в эксплуатацию столичного жилья сократилась на 41% в сравнении с этим же периодом предыдущего года», — пишет Сергей Лямец.

За кулисами строительного коллапса, уточняет блогер, стояли всевозможные теневые «решалы», выбивавшие из застройщиков взятки.

«Всем, кто не мог защититься политической крышей, предлагали заплатить «за услуги». Тарифы называли разные. От 10-12 до 30-40 долларов за квадратный метр строительства. Сумасшедшие, ранее невиданные расценки. Часть застройщиков отказывалась, а кто-то на что-то и соглашался», — отмечает журналист Лямец.

По его информации, одни из ключевых фигур, стоявших за коррупционной системой — народный депутат от ОПЗЖ Вадим Столар и братья Юрий и Алексей Горовые.

«Столара называют смотрящим за Киевом. Он решал вопросы с землей, утверждением строительных проектов и многое другое. Горовые — партнеры Столара, наводнившие ГАСИ своими людьми и плотно контролировавшие эту структуру еще со времен Януковича. Это организованное «сообщество» имело своего рода «теневой офис» ГАСИ, куда застройщиков вынуждали приносить «дань». Даже смена власти слабо влияла на этот синдикат», — подчеркивает Сергей Лямец.

Прошлой осенью, пишет блогер, в ГАСИ пришло новое руководство, и рынок ожил. В это же время с подачи Столара-Горовых в Верховной Раде был создан новый инструмент давления на застройщиков — Временная следственная комиссия по вопросам коррупции в ГАСИ.

«Прикол в том, что ВСК инициировали сами Столар и Горовые. В нее «запихнули» Наталью Приходько, бывшую помощницу Столара, начинавшую карьеру в фирме его родителей "Яна", и еще нескольких других депутатов из колоды бывшего «смотрящего». Задача Комиссии - «вытаскивать» застройщиков на ее заседания, где им будут пакостить рассказами об их плохом «поведении». Устраивать публичные порки. ВСК на сегодня — единственный инструмент Столара-Горовых по «прессованию» застройщиков», — объясняет Сергей Лямец.

По информации журналиста, который ссылается на свои источники среди участников рынка, ВСК — последняя баррикада влияния «смотрящих» на застройщиков.

«Столар и Горовые уже по сути ничего не решают. Желающих покупать «психологический комфорт» по таким ценам все меньше», — пишет Сергей Лямец.

Журналист приходит к выводу, что самое время для полноценной реформы разрешительной системы в строительной сфере. Руководитель Минрегионбуда Алексей Чернышов уже начал подготовку нового законопроекта, указывает он.

В идеале, выдача всех этих документов должна быть передана в частные руки, как это работает в цивилизованных странах в строительной и многих других сферах. Если сделать это в Украине, ГАСИ навсегда перестанет быть карательным органом с коррупционной подложкой. Этого, по крайней мере, ожидают застройщики от реформы Зеленского», — резюмирует Сергей Лямец.

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Автор: УНИАН