Образовательная программа "Семена для будущего" состоится в Киеве в ноябре.

Образовательная программа "Семена для будущего" (Seeds for the Future) состоится с 6 по 13 ноября 2023 года в Киеве. В финальный отбор попадут двадцать лучших украинских студентов, которые на протяжении программы будут учиться и работать в проектных группах с менторской поддержкой, разрабатывая стартапы для решения социальных и экологических проблем. Самые успешные студенты будут приглашены на оплачиваемую стажировку в "Хуавэй Украина". По результатам программы лучшие стартапы со всего мира будут конкурировать за право участия в международном конкурсе Tech4Good Startup Sprint с призовым фондом 100 тысяч долларов США, отбор в который стартует в декабре 2023 года.

Участниками "Семена для будущего" смогут стать студенты университетов (технических и нетехнических специальностей) с высокими результатами обучения и стремлением работать в сфере информационно-коммуникационных технологий, которые живут в Украине, активно интересуются технологиями, хотят работать в сфере ИКТ и использовать технологии в различных отраслях. К участию приглашаются студенты бакалаврата и магистратуры, а также выпускники, получившие диплом в 2023 году.

Конкурсный отбор длится до 6 октября 2023 года. Для регистрации нужно заполнить онлайн-форму по ссылке (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer3Y7d5TnQmyAyIkMHN_XC8b5_hUo4TKZHjUPCjnNDNiSgaA/viewform?pli=1). Зарегистрированные студенты и выпускники получат приглашение на онлайн-собеседование на украинском и английском языках. После успешного прохождения собеседования участники получат инструкции по самостоятельному прохождению онлайн-курсов и обучающей программы в Киеве.

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В рамках программы участники будут изучать технологические тренды, 5G, искусственный интеллект, облачные вычисления, энергетику, основы создания стартапов и т.п. Программа "Семена для будущего" в 2023 году состоит из:

онлайн-тренингов с экзаменами на платформе Seeds for the Future Academy, которые необходимо пройти и сдать самостоятельно до 4 ноября 2023 года;

учебной программы при личном участии студентов, которая состоится с 6 по 13 ноября 2023 года в г. Киев.

Для отобранных участников проживание, питание и проезд по Украине бесплатные. Язык обучения - английский. После прохождения обязательных курсов с тестами, участия в проектных группах по созданию стартапов участники получат сертификат. Детали на сайте: https://www.huawei.com/ua/. С вопросами обращайтесь к Алине Севастюк sevastiuk.alina@huawei.com, +380 95 462 82 82.

О программе "Семена для будущего". Всемирная программа "Семена для будущего" является главной социальной программой Huawei. Эта многолетняя инициатива направлена на развитие навыков в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), поддержку лидеров будущего и сообществ в цифровом мире. С момента основания в Таиланде в 2008 году программа "Семена для будущего" проводится в 139 странах и регионах по всему миру. В ней приняло участие более 15 тысяч студентов. В Украине программа "Семена для будущего" стартовала в 2016 году при поддержке Министерства образования и науки. Участие в программе приняли более 100 украинских студентов.