Стадион "Черноморец" в Одессе выставили на продажу, повысив цену в полтора раза

Аукцион состоится 28 апреля, стартовая цена - 1,14 миллиарда гривень.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в очередной раз выставил на продажу стадион "Черноморец" в Одессе, повысив цену с последнего неудачного аукциона, который прошел в январе, более чем наполовину – до 1,14 миллиарда гривень с 733 миллиона гривень.

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Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Торги запланированы на 28 апреля, стартовая цена лота – 1 139,89 миллиона гривень.

Общая площадь недвижимости превышает 80 тысяч квадратных метров. Комплекс является уникальным спортивным объектом и включает стадион, позволяющий разместить на трибунах более 34 тысяч человек, а также бизнес-центр с рестораном, фитнес-центр, отель, подземный паркинг.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц получил стадион "Черноморец" в качестве залога по кредитам связанных компаний перед обанкротившимся "Имэксбанком".

В июне 2019 года фонд впервые выставил на продажу здания стадиона вместе с правами требования по кредитным договорам по стартовой цене 3,66 миллиарда гривень.

За почти два года активы выставлялись на продажу около 15 раз. В ходе последнего аукциона в январе 2020 года цена стадиона снизилась на 50% - до 366,6 миллиона гривень, но даже по такой цене актив не нашел покупателей.