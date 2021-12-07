Отмечается, что с начала 2021 украинские металлургические компании существенно увеличили объемы инвестиций, по итогу они достигнут 2,2 млрд долл.

Временный скачок цен на металлургическую продукцию на мировом рынке дал возможность украинским и зарубежным компаниям горно-металлургического комплекса резко улучшить свои финансовые показатели и инвестировать в модернизацию и развитие производства.

На сегодня скачок цен уже сменился падением, говорится в материале МинПром.

Улучшение финансового положения дало возможность компаниям увеличивать инвестиции, которые в прошлом году в разгар пандемии коронавируса были существенно урезаны. Например, крупнейший в Украине меткомбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" в 2020 году инвестировал в производство 296,3 млн долл, что на 28,7% ниже, чем годом ранее (415,4 млн долл.).

Читайте также"Метинвест" в 2021 году резко увеличил продажи своей продукции в ЕвропуОтмечается, что с начала 2021 украинские металлургические компании существенно увеличили объемы инвестиций, по итогу они достигнут 2,2 млрд долл. Это проекты по модернизации производства, например, обновление газоочисток в цехах, чтобы достичь нормативов по выбросам пыли и прочих загрязняющих веществ.

Так, меткомбинат им. Ильича проводит реконструкцию газоочистных установок, на "Азовстали" также взялись за реконструкцию газоочистного оборудования, АрселорМиттал Кривой Рог реконструирует агломерационной цех №2, а также конвертеры со строительством новых газоочисток общей стоимостью в 280 млн долл.

"Еще 270 млн долл из компания инвестирует в реконструкцию доменной печи №9, в результате которой использование дорогостоящего газа будет заменено на пылеугольное топливо", - говорится в статье.

Украинские горно-обогатительные комбинаты инвестируют как в проекты по увеличению объемов производства, так и в повышение качества выпускаемой продукции. Ferrexpo резко увеличила объем капитальных инвестиций, до 142 млн долл. Она запустила проект, позволяющий нарастить выпуск окатышей на 0,5-1 млн тонн.

Группа "Метинвест" внедряет масштабные проекты на Северном и Ингулецком ГОКах для транспортировки горной породы. Стоимость этих проектов составила 250 млн долл, благодаря им компания снизит эксплуатационные и капитальные затраты на добычу железной руды.

Кроме того, в 2021 году "Метинвест" начал строительство нового цеха холодной прокатки на меткомбинате им. Ильича стоимостью 1 млрд долл. Этот проект позволит компании добиться мирового уровня качества продукции на всех этапах производства – от полуфабрикатов до проката с покрытием.

"В целом Метинвест только за 9 месяцев текущего года увеличил капитальные инвестиции на 79%, до 822 млн долл", - подытоживается в материале.

Автор: Григорий Бондарь