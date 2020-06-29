Только с риелтором: эксперт назвал минусы введения новых правил продажи и аренды недвижимости

В Раде хотят изменить правила продажи или аренды недвижимости, сделав участие риелтора в этом процессе обязательным.

Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект "О риелторской деятельности", который позволяет покупать или арендовать недвижимость исключительно через риэлторов из единой базы, является нарушением Конституции и базовых прав украинцев.

Такое мнение высказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита в эфире канала "Украина 24".

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"Мы как специалисты по недвижимости никогда не поддерживали такую ​​инициативу, чтобы риэлтор был обязательным звеном в сделках по недвижимости - аренда или покупка-продажа. Это свободный рынок, и клиент выбирает, будет ли он работать с риелтором, сможет ли самостоятельно провести сделку. Это демократично и современно, и ни одна страна мира не требует обращения к риелтору, чтобы продать свое имущество или приобрести, в аренду сдать", - заявил эксперт.

По его словам, "такая инициатива очень удивляет, чтобы обязательно было в Украине участие риелтора в таких соглашениях".

"Он антиконституционный, нарушает и ограничивает права граждан на распоряжение своей собственностью, своей недвижимостью. Вчера был День Конституции, мы должны уважать Конституцию как высший законодательный акт, а вместо этого депутаты реализуют такую ​​антиконституционную инициативу", - отметил Пита.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О риелторской деятельности", которым хотят детенизировать отрасль и обязать риелторов иметь лицензию, а также ввести паспортизацию объектов и их реестр.

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