В основе претензий Борщаговского химфармзавода (далее БХФЗ) к своему менеджменту в умышленном причинении убытков на сумму 6,8 млн долларов США лежит расследование компании Kreston GCG, которая является одной из ведущих в мировой отрасли аудита и финансовых расследований.

Ответчиками в Хозяйственном суде Киева являются 8 топ-менеджеров БХФЗ: гендиректор предприятия до 2018 году Л. Беспалько, гендиректор до 2021 года Ю. Здаревськая, гендиректор с 2021 года М. Пасечник, глава Наблюдательного совета М.Безпалько, член Наблюдательного совета и заместитель гендиректора по инвестиционно-юридическим вопросам А. Голобородько, член Наблюдательного совета и коммерческий директор Е. Сова, член Наблюдательного совета и финдиректор Т. Артеменко, директор по развитию бизнеса И. Ржепецька. Госпожа Ржепецкая также является дочерью Николая и Людмилы Безпалько (соответственно, галвы Наблюдательного совета и гендиректора завода до 2018 года).

Суть претензий к менеджерам БХФЗ заключается в том, что по крайней мере с 2014 года Борщаговский химфармзавод получал сырье по цене, которая была существенно выше рыночной. В иске БХФЗ утверждается, что сумма переплаченных денежных средств перечислялась на счет компании, владельцем которой является директор по развитию бизнеса БХФЗ Ирина Ржепецкая.

В октябре 2017 года крупнейший акционер БХФЗ фармакологическая компания "Дарница" (владеет 31% акций БХФЗ) обратилась к аудиторской компании "Крестон Джи Си Джи Аудит" для оценки финансового состояния БХФЗ и для выявления возможных фактов финансовых злоупотреблений со стороны должностных лиц БХФЗ.

"Крестон" пришла к выводу, что в течение этих лет завод имел очень низкий уровень рентабельности чистой прибыли из-за завышения расходов и вывода прибыли "в тень" путем выплат комиссионных через немецкого поставщика фармсырья "Фармаплант" (по ценам, существенно превышающим рыночные) на счета принадлежащей Ржепецкой британской компании "Метабей".

В "Крестон" сначала считали, что суммарные переплаты составляют 4.2 млн долл., но последние данные свидетельствуют о том, что эта сумма достигает 6,8 долл. Однако речь идет лишь о части поставок - в случае, когда станет известно обо всех поставках, сумма иска может увеличиться вновь.

"Крестон Джи Си Джи Аудит" представляет в Украине международную сеть Kreston GCG International, одну из ведущих мировых организаций в области аудиторских и консалтинговых услуг, которая ведет деятельность в 108 странах мира и имеет более чем 23 000 работников.

Услуги Kreston GCG по комплаенсу и Forensic (финансовые расследования) охватывают все вопросы, связанные с нанесением компаниям убытков в результате мошенничества, злоупотреблений, служебной халатности сотрудников и других вредных действий как внутри бизнеса, так и в отношениях с контрагентами.

В марте этого года Высокий суд справедливости в Лондоне арестовал счета британской компании "Метабэй", которая является посредником при закупке заводом фармацевтического сырья у немецкой компании "Фармаплант".

ОАО "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" входит в топ-20 крупнейших фармацевтических производителей Украины. Согласно данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, 31,5525% акций БХФЗ принадлежат ЗАО "Фармфирма "Дарница", компаниям с Британских Виргинских островов "Белдор групп С.А." и "Леника Груп С.А." - соответственно 21,2636% и 20,3169%. Еще 8,4630% акций принадлежит кипрской компании "Алетбер Лимитед". Сведения о конечных бенефициарных владельцев указанных оффшорных компаний в публичном домене отсутствуют. Остальные акции находятся у миноритарных акционеров.

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Автор: Иван Бойко