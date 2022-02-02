Коболев и его команда в 2020-м распыляли и финансовый, и газовый ресурс Украины, считает Ставнийчук.

Несогласование мирового соглашения по делу с отчуждением природного газа на 2,2 млрд грн в 2020 году с наблюдательным советом "Нафтогаза" является нарушением с правовой точки зрения. И правоохранители уже давно должны были бы заинтересоваться этим, а также другими делами экс-менеджмента "Нафтогаза".

Об этом в эфире телеканала UkrLive заявила член Венецианской комиссии в 2009-2013 годах Марина Ставнийчук.

"Совершенно очевидно, что этим и целым рядом других дел надо было уже давно заняться правоохранительным органам в сфере национальной безопасности, по большому счету. Потому что речь идет о том, что 20-летний долг с огромным хвостом почему-то возвращали не газом, а деньгами тем, кому задолжали, – напомнила Ставнийчук. – Коболев, конечно, хорохорится, говорит о том, что все супер, но именно при нем речь шла о нанесении ущерба в 2,2 млрд грн только за счет этого дела".

По словам эксперта, Андрей Коболев и его команда в 2020-м распыляли и финансовый, и газовый ресурс Украины.

"В деятельности Коболева и его команды был целый ряд организационно-правовых решений, которые безапелляционно, стопроцентно были правонарушениями тогда, когда он руководил "Нафтогазом". Тем не менее, пока мы о них не слышим", – подчеркнула Ставнийчук.

Напомним, 1 февраля детективы Государственного бюро расследований провели обыск у бывшего руководителя НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Как пояснили в ГБР, обыск связан с незаконным отчуждением в 2020 году природного газа на 2,2 млрд грн. Речь идет о расследовании отчуждения 305 млн кубометров газа должностными лицами "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" при соучастии с другими лицами.

В частности, следователи ГБР проверяют информацию о правомерности возврата "Нафтогазом" долга коммерческим структурам, возникшего более 20 лет назад.

"Руководство НАК "Нафтогаз Украины" по обращению АО "Укртрансгаз" согласовало документы о заключении мирового соглашения с коммерческими структурами без надлежащих полномочий и оснований", – отметили в ГБР.