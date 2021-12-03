В Украине большинство предприятий много лет остаются зависимыми от импорта сырья. Однако есть примеры компаний, которые на сегодня уже имеют опыт производства лекарственных средств в полном цикле.

Пандемия внесла свои коррективы – тотальная глобализация и взаимозависимость цепей поставок стали, скорее, угрозой, а не абсолютным экономическим преимуществом. С августа этого года указом президента была введена в действие стратегия экономической безопасности. Она направлена ​​на восстановление и создание производства полного цикла важной для обеспечения жизнедеятельности человека продукции в условиях распространения пандемий, санкционных политик и других изоляционных процессов в мире. Это касается и изготовления критически важных лекарственных средств.

В Украине большинство предприятий много лет зависимы от импорта сырья. Однако есть примеры компаний, которые на сегодняшний день уже имеют опыт производства лекарственных средств в полном цикле. С 2015 года компания "Фармак" запустила в эксплуатацию производство по изготовлению активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в Шостке и инвестировала в этот проект $40 млн. В настоящее время "Фармак" производит 20 собственных субстанций (действующее вещество для лекарств) и планирует запустить еще более 20 в ближайшие годы.

"Компания "Фармак" экспортирует лекарства более чем в 40 стран мира. В ближайших целях — выход отдельных продуктов на рынок США. Американские нормы значительно жестче украинских или европейских. Именно поэтому, проектируя наши производственные площадки, мы сразу ориентируемся на внедрение самых высоких мировых стандартов, — комментирует Василий Кушнирук, руководитель предприятия по изготовлению АФИ в г. Шостка.

Одним из важных звеньев прогрессивного производства является цифровизация процессов. "Фармак" свой бизнес уже давно активно переводит в цифру. Это относится и к производственным цехам. В Шостке благодаря программному обеспечению руководителю цеха не нужно физически присутствовать на том или ином участке, чтобы узнать, как движется процесс приготовления действующего вещества.

За этим он следит со своего компьютера в режиме реального времени. С помощью цифровых решений он также может посмотреть историю приготовления АФИ, которое было в ночную смену или любой другой день.

Современный бизнес должен заботиться и об экологии, поэтому завод в Шостке имеет специальный участок по очистке сточных вод. Вода, которая попадает в канализацию при производстве, предварительно проходит 5 ступеней очистки: выравнивание pH воды, механическая очистка от примесей, физико-химическая, биологическая стадия очистки и ультрафильтрация. Последний этап — уникален для Украины, он заключается в очищении воздуха участка в биоскруббере для нейтрализации любых запахов. Как утверждают в компании, подобный симбиоз технологий встречается у лучших мировых производителей.

Компания позаботилась также и о воздухе: в процессе химического производства образуются пары, проходящие многоступенчатый процесс очистки, прежде чем попасть в атмосферу. Для этого используют систему газовых скрубберов – это полностью автоматизированная система от известного чешского бренда, который является одним из лидеров в очистке промышленных выбросов. Эффективность газоочистной системы подтверждается соответствующими анализами внутренней и наружных лабораторий.

Заметим, что завод по изготовлению АФИ, кроме уменьшения зависимости от глобальной ситуации во время кризиса, позволяет компании "Фармак" контролировать себестоимость готовых лекарств и избегать дефицита важных медикаментов на рынке Украины. Сегодня компания производит лекарственные средства в 14 терапевтических направлениях. Среди основных — эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические, противопростудные и другие препараты.

Автор: Иван Бойко