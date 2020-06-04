Не доверяя калькулятору: в Украине готовятся к переписи населения "вручную"

Глава Госстата также отметил, что в Украине еще ни разу не была проведена сельскохозяйственная перепись.

Государственная служба статистики Украины продолжает подготовку к проведению переписи населения по реестрам.

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Об этом сообщил глава Государственной службы статистики Игорь Вернер во время онлайн-встречи с журналистами.

"У нас создано соответствующее подразделение, которое занимается именно подготовкой к переписи по реестрам, мы даже привлекаем международное сообщество, чтобы потом не было вопросов относительно методологии (расчета численности - УНИАН)", - сказал Вернер.

Он также отметил, что в Украине еще ни разу не была проведена сельскохозяйственная перепись, которая необходима для определения более точного потенциала сельского хозяйства.

"В 2001 году состоялась всеукраинская перепись населения, во время которой мы узнали количество населения и его характеристики. К сожалению, в сельском хозяйстве мы не имеем такой информации. Нам нужно знать сколько у нас коров, каких животных люди содержат, какие культуры выращивают... Это нужно для принятия обоснованных решений, чтобы было понятно, что нужно дотировать, а что развивается хорошо", - отметил глава Госстата.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2019 года тогдашний министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что перепись населения была запланирована на конец 2020 года, почти 100 тысяч интервьюеров с планшетами должны были обойти дома и квартиры украинцев.

На перепись в госбюджете было предусмотрено 3,4 миллиарда гривень. Вместе с тем, Дубилет отметил, что проведение переписи в таком формате стало бы "непозволительной роскошью" для Украины, поэтому было решено провести "электронную перепись" и сэкономить 2-3 миллиарда гривень.

23 января Дубилет сообщил результаты оценки численности населения, проведенной по данным операторов мобильной связи, Госстата и электронных реестров, Пенсионного фонда и Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов.

Согласно этим результатам, по состоянию на 1 декабря 2019 году в Украине проживали 37 миллионов 289 тысяч человек. Это данные без учета жителей оккупированных территорий.

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