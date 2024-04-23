По оценкам участников рынка на складах предприятий УЗ сейчас находятся до 120-150 тыс. тонн металлолома.

Отсутствие продаж металлолома от одного из основных поставщиков, АО Укрзалізниця, крайне негативно сказалось на деятельности всей металлургической отрасли Украины. Об этом заявил аналитик GMK Center Андрей Глущенко.

Как известно, железнодорожный оператор прекратил реализацию лома еще в сентябре 2023-го. До этого, в 2022 году, УЗ успешно реализовала 113,04 тыс. лома черных металлов на украинский рынок. Продажи прекратились сразу после того, как Кабмин запретил УЗ продавать лом в обход системы Prozorro, посчитав, что это создаст коррупционные риски.

"Эта ситуация создает угрозы для деятельности отечественных металлургов, поскольку частичная разблокировка морского экспорта способствует наращиванию мощностей комбинатов. В частности "АрселорМиттал Кривой Рог" вскоре планирует увеличить загрузку до 50% путем запуска второй доменной печи. Подобные планы имеют и другие украинские компании", - указывает аналитик.

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"С июля прошлого года объемы производства стали в Украине относительно стабильны и, соответственно, не требовали значительного увеличения поставок лома. Однако увеличение загрузки металлургических мощностей может существенно повлиять на ситуацию, поскольку запуск хотя бы одной доменной печи потребует увеличения объемов поставок лома примерно на 30%. Это может стать определенным шоком для рынка в условиях, когда заготовка лома поддерживается за счет возможностей его дальнейшего экспорта, а "Укрзализныця" прекратила продавать лом на внутренний рынок", - отмечает Глущенко.

Напомним, по оценкам участников рынка, на складах предприятий УЗ сейчас имеются до 120-150 тыс. тонн металлолома. На текущий момент стоимость этого объема металлолома может составлять 0,9-1,2 млрд грн., которые недополучает УЗ. Государственный бюджет же недополучил от реализации лома ориентировочно 200 млн грн.

Ранее в УЗ обещали возобновить аукционы по продаже лома в марте. Затем там заявили, что существуют сложности с документами, которые требуют разъяснений от правительства. Зато эксперты заявили, что никаких сложностей нет, и компания может спокойно проводить торги, при условии соблюдения всех норм.