Покупатель отеля "Днепр" успешно прошел проверку Фонда госимущества

Фонд госимущества 15 июля провел аукцион по продаже столичной гостиницы "Дніпро". Ее продали за 1 млрд 111 млн 222 тыс. 22 грн.

Фонд государственного имущества утвердил протокол о результатах электронного аукциона по продаже гостиницы "Днепр" компании ООО "Смартленд" по 1,11 млрд грн.

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Об этом сообщает Национальная Электронная Биржа - площадка системы Прозорро.Продажи. "Это означает, что наш клиент прошел полную проверку и соответствует всем требованиям к покупателю, предусмотренным законодательством Украины", - говорится в сообщении, передает Экономическая правда.

По законодательству, победитель не может быть гражданином государства-агрессора. Если победитель покупает отель за кредитные средства, то должен показать, кто их предоставляет. Компания-кредитор также не может принадлежать гражданину РФ.

Фонд госимущества 15 июля провел аукцион по продаже столичной гостиницы "Дніпро". Ее продали за 1 млрд 111 млн 222 тыс. 22 грн ООО "Смартленд".

Среди претендентов на столичный отель "Дніпро" были представители бизнес-истеблишмента, в частности, среди участников аукциона были Степан Черновецкий, Томаш Фиала, Вадим Новинский, Сергей Тигипко и другие.

Позже выяснилось, что отель "Днепр" купил основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский вместе с партнерами. На месте отеля планируют сделать большой киберспортивный проект.

Новые владельцы гостиницы "Дніпро" планируют вложить в реконструкцию около $20 млн и уже ведут переговоры с "топовым зарубежным архитектурным бюро".

Кохановский заявлял, что в отеле не планируют запускать игорный бизнес, а инвесторы не связаны с РФ.

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко пояснил, что после завершения аукциона победитель обязан пройти проверку на "добродетельность" средств, после чего подписывается договор.

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