Начальная цена увеличилась в 14 раз, а покупатель взял на себя ряд обязательств: детали приватизации гостиницы "Днипро"

Торги по "Днипру" стартовали с 80 миллионов, а в итоге доросли до 1,1 миллиарда гривень (40 миллионов долларов).

15 июля государственный отель «Днипро» на Европейской площади в центре Киева был приватизирован через систему ProZorro. Новым владельцем здания стала украинская компания «Смартленд», которая заплатила за отель 1,1 миллиарда гривень (40 миллионов долларов). Начальная цена лота стартовала с 80,9 миллионов гривень, при этом первая ставка составляла 711 миллионов гривень. В итоге сумма увеличилась в 14 раз.

Президент Владимир Зеленский поздравил новых владельцев на Facebook.

«Победителю торгов - новому владельцу гостиницы «Днипро» - желаю, чтобы это замечательное здание в центре Киева оправдало его инвестиции, принесло прибыль и стало настоящим украшением нашей столицы и желаемой локацией для ее гостей. Убежден, государство не должно конкурировать с бизнесом в том, что бизнес обычно делает лучше, в этом случае - управляет отелями», - подчеркнул президент.

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Председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили назвал это событие "первой ласточкой".

«Надеюсь, этот аукцион, цена на котором превысила все самые смелые ожидания, откроет глаза всем тем, кто говорил, что это не сработает. Хватит уже заниматься очковтирательством и протиранием штанов, время действовать! Времени мало! Фонд Госимущества и Сенниченко молодцы!», - подчеркнул он в своем Facebook.

«Исторически у людей заложилось понимание, что государство может их обманывать. У людей низкое доверие к государственным институтам. Поэтому нужны показательные результативные действия, как-вот такие открытые аукционы», - подчеркнул соратник Саакашвили Георгий Цхакая.

«Украина осуществила первую действительно удачную приватизационную сделку за много лет. Начальная цена гостиницы «Днипро» составила 80 млн грн, а в результате открытых и честных торгов выросла до 1,1 млрд грн», - прокомментировал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Отмечается, что "Смартленд" должна соблюдать несколько пунктов правил приватизации, в частности оставить минимум 100 номеров и при этом сохранить уровень четырех звезд, не убирать из названия слово Дніпро/Dnipro, а также полгода не уменьшать зарплату сотрудникам и погасить долги за первые 6 месяцев работы.

Новый владелец гостиницы "Смартленд" работает на рынке аренды и эксплуатации недвижимости 6 лет - с 2013-го, уставный капитал компании составляет более 11 миллионов гривень. Стоит отметить, что компания никогда не фигурировала в уголовных делах и судебных спорах.

Справка

Отель "Днипро" построен в 1964 году на площади Ленина (ныне - Европейская площадь в центре Киева). Здание насчитывает 12 этажей. Общая площадь - 13 тысяч квадратных метров. В отеле 186 номеров и парковка на 56 автомобилей.

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