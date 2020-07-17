Если отель «Днипро» купил россиянин, сделки не будет - глава Фонда госимущества

Инвестор, который выиграл аукцион, пройдет проверку на соответствие требованиям законодательства

Фонд государственного имущества Украины направил запросы в правоохранительные и другие государственные органы с тем, чтобы выяснить происхождение средств ООО «Смартленд», которое выиграло аукцион по продаже гостиницы «Днипро» в центре Киева.

Об этом на странице в Facebook написал Дмитрий Сенниченко, председатель Фонда госимущества.

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Проверят происхождение средств

Он подчеркнул, что украинское законодательство запрещает инвестировать в украинские активы деньги, имеющие российское происхождение. Сам инвестор не может быть из страны-агрессора.

Инвестор, который выиграл аукцион, пройдет проверку на соответствие требованиям законодательства. Чтобы выяснить происхождение его средств, Фонд государственного имущества Украины направил соответствующие запросы в правоохранительные и другие государственные органы.

После того как они ответят, Фонд госимущества примет решение о том, подписывать ли договор купли-продажи с победителем аукциона.

«Если вдруг выяснится, что победитель аукциона - россиянин, или же его капитал имеет российское или любое другое сомнительное происхождение, Фонд госимущества не заключит с ним договор купли-продажи. Это наше право и обязанность: не допускать российский и сомнительный капитал в приватизированные государственные предприятия», - сказал Сенниченко.

Что будет, если сделку отменят

Согласно процедуре, победителем аукциона будет признан участник, который показал второй результат, то есть предложил самую высокую сумму, не считая "забракованного" в ходе проверки участника.

К новому победителю аукциона будет применена аналогичная процедура проверки.

Независимо от результатов проверки, залог за участие в аукционе в сумме 10% от стартовой цены актива участникам не возвращается.

«В конкретном случае с гостиницей: если окажется, что к покупке как-то причастны россияне или объекты других запретов, то в активе им откажут, но более 8 млн гривен внесенного ими залога в любом случае останется в государственной казне. Неплохое наказание за дерзость», - добавил Сенниченко.

Отель «Днипро»: как менялась цена

В феврале Фонд госимущества планировал выставить на аукцион отель «Днипро», расположенный на Европейской площади в Киеве, со стартовой ценой в 10 млн долларов.

Позже стартовая цена снизилась до 81 млн грн. Стартовая цена отеля после начала онлайн-аукциона по его продаже выросла до 711 миллионов гривень.

В итоге отель был продан за 1 млрд 111 млн 111 тыс. 222,22 грн, тогда как стартовая цена объекта составляла 81 млн грн.

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