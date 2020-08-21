Зеленский поручил Минобороны подписать контракт с госзаводом, входящим в "Укроборонпром"

По словам гендиректора завода, госпредприятие самостоятельно ищет покупателей продукции.

Министерство обороны в сентябре подпишет контракт на закупку трех причалов у государственного завода «Паллада», который входит в госконцерн «Укроборонпром».

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Во время поездки президента в Херсонскую область и визита на завод «Паллада», руководитель предприятия пожаловался президенту Зеленскому на отсутствие госзаказов. По словам гендиректора завода, госпредприятие самостоятельно ищет покупателей продукции.

"Все, что позволит поддержать предприятия и обеспечить работой людей, — мы поддерживаем", - отметил президет Украины

Пакет документов

В ходе телефонного разговора с заместителем главы Минобороны Александром Миронюком президент договорился, что до конца месяца «Паллада» подготовит пакет документов для оформления заказа трех причалов.

«Все, что позволит поддержать предприятия и обеспечить работой людей, — мы поддерживаем», — заявил Зеленский.

Образовательная программа

Также работники завода пожаловались на нехватку специалистов для таких заводов, как "Паллада" и спросили, можно ли создать образовательную программу, которая потенциально могла бы готовить специалистов для работы на подобных предприятиях.

Сорванные тендеры

В первом полугодии 2020 года сорвалась почти половина тендеров Минобороны. Было отменено 128 конкурентных тендеров или 44,7% от общего количества объявленных торгов на общую ожидаемую стоимость 3,46 млрд грн.

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Автор: Елена Коваленко