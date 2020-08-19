В первом полугодии сорвалась почти половина тендеров Минобороны - StateWatch

Из 128 отмененных конкурентных тендеров, 107 было отменено, потому, что для участия в нем подали менее двух предложений.

В первом полугодии этого года Министерством обороны успешно завершило 158 конкурентных тендеров на общую сумму 5,1 млрд грн.

Читайте такжеМВД просит 2,6 миллиарда гривен на доплаты сотрудникам из-за коронавируса - StateWatch Соответствующую информацию проект "Марлин" получил из системы Prozorro, сообщает statewatch.org.ua . В частности, отмечается, что за этот же период было отменено 128 конкурентных тендеров или 44,7% от общего количества объявленных торгов на общую ожидаемую стоимость 3,46 млрд грн.

Все тендеры организованные Отделом подготовки и проведения закупок по направлению тылового обеспечения управления проведения закупок Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны.

"Из 128 отмененных конкурентных тендеров: 107 (83,6%) отменено, так как для участия было подано менее двух тендерных предложений. Еще 13 (10,2%) тендеров отменено в связи с отсутствием дальнейшей необходимости в закупке товаров и услуг. И 8 (6,2%) тендеров - в связи с невозможностью устранить нарушения законодательства по вопросам публичных закупок ", - говорится в сообщении.

Также приводится перечень услуг, по которым были отменены тендеры на самую большую ожидаемую стоимость:

Перевозки общественным железнодорожным транспортом на сумму 699,4 млн грн;

Индивидуальное обмундирование - 648,9 млн грн;

Продукты питания - 279 млн грн.

Организация питания - 241,02 млн грн;

Кухонные принадлежности - 212,02 млн грн;

Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств военного назначения - 154,7 млн грн.

Аналитики проекта "Марлин" отмечают, что с целью снижения риска неуспешного окончания закупок, Министерству обороны следует использовать возможности организации консультаций с рынком, предусмотренной действующей редакцией закона "О публичных закупках".

Для планирования закупок и подготовки к проведению закупок заказчик может проводить предварительные рыночные консультации с целью анализа рынка, в том числе запрашивать и получать рекомендации и информацию от бизнеса. Это поможет избежать риска формирования заниженной ожидаемой стоимости и включение дискриминационных требований в тендерную документацию.

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Автор: УНИАН