На корпоративную программу "Рабочий быт" было потрачено 29,7 млн грн.

На меткомбинатах имени Ильича и "Азовсталь" за 2020 года провели капремонт 2000 кв. м помещений для рабочих в рамках корпоративной программы "Рабочий быт".

Как сообщили в Группе "Метинвест", капитально отремонтировали 45 объектов разного назначения. После проведения работ они соответствуют всем санитарно-гигиеническим нормам и способствуют максимальному комфорту для сотрудников предприятий, пишет Обозреватель.

Отмечается, что на эти цели было потрачено за год 29,7 млн грн. На меткомбинате имени Ильича череда ремонтов прошла также на ряде участков и цехов, а также в подразделении центральной лаборатории. Отремонтировано также здание Государственной пожарно-спасательной части (ГСПЧ) №53, расположенное на территории меткомбината.

"Несмотря на все вызовы 2020 года, мы продолжили реализовывать программу "Рабочий быт". Ежемесячно на меткомбинате сдаются в эксплуатацию новые отремонтированные бытовые помещения, которые ещё более соответствуют всем санитарно-гигиеническим нормам", – подчеркнул Генеральный директор меткомбината "Азовсталь" Группы "Метинвест" Энвер Цкитишвили.

По его словам, обновленные бытовые помещения планомерно открываются во всех подразделениях предприятия.

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Автор: УНИАН