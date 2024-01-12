В 2023 году ДТЭК вдвое увеличил инвестиции в ТЭС и шахты.

В прошлом году ДТЭК Энерго инвестировал в ремонтную кампанию на теплоэлектростанциях и добычу угля на шахтах около 11 млрд грн, что почти вдвое больше, чем в 2022 году.

Об этом идет речь в сообщении компании. Отмечается, что благодаря этому удалось восстановить значительную часть поврежденных от вражеских обстрелов мощностей тепловой генерации, реализовать ежегодную плановую ремонтную кампанию на ТЭС, а также поддержать добычу необходимых для их надежной работы объемов угля.

"Мы прошли самую сложную зиму, восстановились, насколько это было физически возможно после таких масштабных атак, и в такие короткие сроки. И уже вплотную приблизились к экватору этого отопительного сезона. Продолжаем делать все возможное, чтобы несмотря на обстрелы и дефицит внутренних резервных генерирующих мощностей в энергосистеме, поддерживать ее надежную работу, а значит - поставлять свет и тепло в дома украинцев", - сказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

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Отмечается, что в прошлом году энергетики восстановили после массированных обстрелов 9 энергоблоков, а в рамках ежегодной плановой ремонтной кампании они починили 24 блока. Также компания приобрела и сформировала запас критического оборудования на случай новых обстрелов.

Несмотря на атаки и повреждения ТЭС ДТЭК Энерго усиленно работали и поддерживали надежность энергосистемы и за год сгенерировали почти 15,2 млрд кВт*ч электроэнергии.

Также в прошлом году шахтеры ввели в работу 26 новых угольных лав. Это позволило выполнить план по добыче - получить столько угля, сколько планировалось. Благодаря этому удалось обеспечить украинские ТЭС достаточными для работы объемами топлива.

Компания сформировала на зиму дополнительную "подушку безопасности" из импортного топлива, отмечается в сообщении. На конец года была доставлена из Польши большая половина из законтрактованных на весь отопительный сезон объемов угля: 154 тыс. тонн.

Напомним, для поддержки украинской угледобычи 2023 года ДТЭК изготовил 15 комбайнов и 1,1 млн запчастей.