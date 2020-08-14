Ярославский готов привлечь $1 млрд. инвестиций для восстановления Харьковского авиазавода

Ярославский готов стать частным инвестором ХАЗ – вместе с государством или самостоятельно

Сегодня на сайте группы DCH опубликовано официальное заявление владельца и президента этой группы Александра Ярославского относительно Харьковского авиазавода (ГП Харьковского авиационного производственного предприятия).

Ярославский отмечает, что ему «как харьковчанину небезразлична судьба Харьковского авиазавода - гордости нашего города», чем и обусловлено его внимание к предприятию. «Одними реорганизациями и перестановками реального возрождения предприятия добиться невозможно. Планами сыт не будешь, коллективу ХАЗ нужны зарплаты и гарантии сохранения рабочих мест, независимо от того, кто и как их даст. А значит, заводу необходима реальная поддержка государства и значительные частные инвестиции», - считает бизнесмен.

Напомним, что задолженность по заработной плате перед работниками ХАЗ составляет 230 млн. грн., зарплаты не платят с ноября 2019 г.; портфель заказов отсутствует.

Для того, чтобы помочь Харьковскому авиазаводу Александр Ярославский готов привлечь $1 млрд. инвестиций. «Группа DCH готова взять ответственность за восстановление флагмана отечественного авиастроения и привлечь $1 млрд. на восстановление ХАЗ. Из этой суммы $100 млн. пойдут на выплату долгов; $500 млн. на достройку самолётов, производство которых уже начато, и закладку новых; $400 млн. на программы развития», - сказано в заявлении на сайте DCH.

Бизнесмен подчеркнул, что ему безразличен формат участия в судьбе ХАЗ – покупка или частно-государственное партнерство. «Важно не упустить время. Группа DCH готова к открытому обсуждению своего предложения и намерена приложить все усилия, чтобы спасти ХАЗ для Харькова и Украины», - заявил Ярославский.

Александр Ярославский – один из наиболее известных украинских бизнесменов, входит в топ-10 рейтинга Forbes Ukraine. Родом из Харькова, вложил в развитие Харьковского региона порядка $1 млрд., включая $300 млн. на подготовку города к Евро-2012. Владеет и лично управляет группой DCH, инвестирующей в такие сектора экономики, как финансы, промышленность, транспорт, девелопмент и др.

В числе его последних приобретений – банк «Кредит – Днепр». DCH располагает серьезным портфелем промышленных активов (Харьковский тракторный завод, Днепровский металлургический завод, криворожский рудник «Сухая Балка») и неоднократно заявляла об интересе к «большой приватизации» и предприятиям тяжелой промышленности. Недавно DCH начала активность в секторе авиастроения и находится в процессе приобретения более 25 % акций ПАО «Мотор Сич», производящего авиадвигатели. О готовности поддержать Харьковский авиазавод в DCH на днях заявили в комментарии СМИ.HH

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