Узнайте, какие сейчас цены на жилье в Украине и какую область лучше выбрать.

С начала 2024 года цены на товары и услуги заметно возросли практически во всех регионах нашей страны - связано это с тяжелой ситуацией в области экономики. Повышение стоимости продуктов, аренды жилья, различных товаров и услуг составляет разный индекс в зависимости от города. Узнайте, где самые дешевые квартиры в Украине и в какой области можно жить более-менее хорошо.

Где дешево жить, а где дорого - статистика

Госстат Украины опубликовал отчет, в котором говорится, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (январь, февраль, март), самый высокий индекс цен на потребительские товары замечен в столице - он составляет 102,6%.

Кроме Киева, такой же рост цен зафиксирован во Львовской, Одесской, Закарпатской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Донецкая, Николаевская и Харьковская области также не стали исключением - скорее всего, подорожание в этих областях обусловлено близостью к зоне боевых действий, а значит, для поставщиков товаров и для собственников бизнеса есть риски.

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Дешевле всего, по данным госстата, жить получится в Винницкой, Житомирской Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях. Более того - в Сумской и Черкасской областях статистические данные фиксируют отрицательный индекс - 99,7%.

Где самое дешевое жилье в Украине - рейтинг по областям

Сайт поиска объявлений OLX опубликовал статистические данные за период с января по декабрь 2023 года. По ним можно судить о том, где самое дешевое жилье в Украине, а в какие области не стоит ехать, если "финансы поют романсы".

Цены на квартиры в Украине по городам выглядят так:

за 3 000 - 5 000 грн снять квартиру - Харьков, Сумы, Чернигов, Запорожье, Николаев.

грн снять квартиру - Харьков, Сумы, Чернигов, Запорожье, Николаев. за 6 000 - 7 0000 грн снять квартиру - в Одессе или Кропивницком.

грн снять квартиру - в Одессе или Кропивницком. за 8 000 - 10 000 грн снять квартиру - Днепр, Ровно, Тернополь, Черновцы, Хмельницкий, Житомир, Винница, Черкассы, Полтава.

В перечень самых дорогих городов для жизни попали Львов, Киев и Ужгород. Если вас интересует аренда квартиры - Киев по прежнему занимает одно из лидирующих мест. Средняя стоимость жилья в зависимости от района составляет 12 000 грн. Если очень постараться, то можно снять квартиру с одной комнатой в спальном районе далеко от центра. Косметический ремонт, минимум бытовой техники, первый или последний этаж - то, на что вы вольны рассчитывать за 8-10 тысяч гривен. Аренда квартиры во Львове и Ужгороде - в западных областях страны - будет стоить 15 000 и 14 000 грн соответственно.

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