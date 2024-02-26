Около 1000 бригад энергетиков ежедневно работают, чтобы энергосистема работала стабильно, подчеркнул гендиректор ДТЭК Сети Александр Фоменко.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину компания ДТЭК восстановила 16,5 тыс. км линий электропередачи, которые были повреждены в результате атак.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова. "Уже два года полномасштабной войны энергетики операторов системы распределения ДТЭК Сети неутомимо ремонтируют электросети, которые снова и снова подвергаются повреждениям из-за постоянных вражеских атак. За это время специалисты ОСР восстановили более 16,5 тысяч километров линий электропередачи различного класса напряжения", - говорится в нем.

Отмечается, что именно электросети сильнее, чем другое энергооборудование, разрушаются в результате атак. Они повреждаются из-за прямых попаданий, а также падения обломков снарядов и дронов. Из-за интенсивности обстрелов некоторые из линий электропередачи энергетикам приходилось чинить десятки раз.

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В частности, в Донецкой области есть линия на одном из самых горячих направлений, она еженедельно в течение двух последних лет подвергается обстрелам, поэтому ее чинили уже 97 раз.

"С начала полномасштабного вторжения РФ наши специалисты починили 5,6 тысячи поврежденных энергообъектов столицы, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областей. Около 1000 бригад энергетиков ежедневно работают, чтобы энергосистема работала стабильно. Мы делаем все возможное, чтобы даже в условиях постоянных атак по энергосистеме обеспечивать украинцев светом", - отметил генеральный директор ДТЭК Сети Александр Фоменко.

Ранее генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявлял, что с начала полномасштабного вторжения компания вернула свет 11 миллионам семей.