Инвестиции компании в украинскую угледобычу увеличиваем вдвое, отметил гендиректор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Для надежной работы украинских теплоэлектростанций во время отопительного сезона за первые девять месяцев этого года компания ДТЭК Энерго ввела в работу 18 новых угольных лав.

Об этом идет речь в сообщении компании. Отмечается, что до конца года шахтеры будут работать в усиленном режиме и планируют ввести еще 9 новых лав. Таким образом, общее их количество по итогам года составит 27.

"Для тепловой генерации, как и для всей украинской энергосистемы, предстоящий отопительный сезон станет очередным тестом на выдержку. Чтобы украинцы были со светом и теплом, готовимся давно, активно и системно. Инвестиции компании в украинскую угледобычу увеличиваем вдвое – до более 7 млрд грн по итогам года", – сообщил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

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Он добавил, что это позволит обеспечить украинские ТЭС необходимыми для надежной работы объемами топлива и работать на максимуме во время отопительного сезона.

Ранее ДТЭК сообщал, что инвестирует в 2023 году около 11 млрд гривень в плановые ремонты ТЭС и подготовку лав – по сути ключевые аспекты подготовки к отопительному сезону.