Польский бизнес просит правительство о помощи из-за отъезда украинских заробитчан
Представители строительной промышленности Польши обратились в парламент страны с просьбой расширить пакет экономической помощи, ведь из-за коронавируса из страны выехало около 20% украинских работников.
Польская строительная отрасль трудоустраивает около 400 тысяч человек и отвечает за около 8% ВВП страны, сообщает Громадське со ссылкой на Bloomberg.
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В связи с пандемией коронавируса, из Польши выехал каждый пятый украинский трудовой мигрант. В то же время польские работники, выехавшие на заработки в Западную Европу, не могут вернуться назад.
"Серьезное отсутствие рабочих рук приведет к значительному сокращению возможностей отрасли", - сообщили польские строители в открытом письме к правительству.
Они просят, чтобы правительство ввело ряд послаблений для работников-строителей, в частности продлило им сроки пребывания в Польше, отменило штрафы и взыскание налогов.
Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что в Украину вернулись 78 тысяч 592 украинца.