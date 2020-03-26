Польский бизнес просит правительство о помощи из-за отъезда украинских заробитчан

В связи с пандемией коронавирус из Польши выехал каждый пятый украинский трудовой мигрант.

Представители строительной промышленности Польши обратились в парламент страны с просьбой расширить пакет экономической помощи, ведь из-за коронавируса из страны выехало около 20% украинских работников.

Польская строительная отрасль трудоустраивает около 400 тысяч человек и отвечает за около 8% ВВП страны, сообщает Громадське со ссылкой на Bloomberg.

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В связи с пандемией коронавируса, из Польши выехал каждый пятый украинский трудовой мигрант. В то же время польские работники, выехавшие на заработки в Западную Европу, не могут вернуться назад.

"Серьезное отсутствие рабочих рук приведет к значительному сокращению возможностей отрасли", - сообщили польские строители в открытом письме к правительству.

Они просят, чтобы правительство ввело ряд послаблений для работников-строителей, в частности продлило им сроки пребывания в Польше, отменило штрафы и взыскание налогов.

Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что в Украину вернулись 78 тысяч 592 украинца.