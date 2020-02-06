В Офисе президента назвали приоритетом стабильную работу украинского химпрома

Представители химических предприятий заявили о готовности превратить отрасль в один из основных драйверов привлечения инвестиций.

В Офисе президента состоялась рабочая встреча советника Президента Украины по вопросам экономики Олега Устенко с представителями отечественной химической промышленности. В совещании также принял участие заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента Украины.

Химическую отрасль представляли руководители большинства химических предприятий Украины, представители профильных организаций и эксперты отрасли. В частности с докладами выступили президент Союза химиков Украины Алексей Голубов, глава наблюдательного совета Днепровского завода минеральных удобрений (ДЗМУ) Сергей Лисковский, генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев, заместитель директора АО «Днепроазот» Андрей Семич, заместитель директора Одесского припортового завода (ОПЗ) Степан Киминчиджи, директор по связям с органами государственной власти Group DF Игорь Гольченко и заместитель директора ГП «Укрпромвнешэкспертиза» Сергей Поважнюк.

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«Химическая промышленность традиционно давала 8-9% ВВП нашей страны. Однако в последнее время она переживает кризис и спад производства из-за ряда негативных факторов. Среди них – конкурентная война за украинский рынок со стороны иностранного бизнеса», – отметил Олег Устенко.

Директор по связям с органами государственной власти Group DF Игорь Гольченко отметил, что надо прежде всего смотреть, есть ли в химической отрасли потенциал роста в Украине. «Мы смотрим на изменения судьбы химической промышленности в ВВП Украины. С 5,1% в 2011 году упало до 3,3% в 2018 году. Мы смотрим, какую долю занимает химпром в ВВП других стран, или насколько потенциально она может вырасти в Украине. И здесь мы видим цифры от 15% до 20% ВВП в других странах: Германия, Китай, Канада, США, Австрия, Турция. Это – потенциал роста. Поэтому, наверное, не стоит ее просто так бросать. Потенциал есть».

Представители химических предприятий заявили о готовности превратить отрасль в один из основных драйверов привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест и роста заработных плат, и призвали государство стать партнером в достижении амбициозных целей.

Одной из главных тем дискуссии стала проблема неконтролируемого импорта минеральных удобрений из ряда государств. Ведь сейчас это ключевой фактор, который негативно влияет на работу украинских химических предприятий и ведет к зависимости отечественного АПК от зарубежных минеральных удобрений. Участники встречи подчеркнули важность специальных расследований в отношении импорта минеральных удобрений в Украину независимо от страны производства, которые сейчас проводит Межведомственная комиссия по международной торговле.

Председатель набсовета Днепровского завода минеральных удобрений (ДЗМУ) Сергей Лисковский подчеркнул, что вопрос введения квот на импорт фосфорных минеральных удобрений является актуальным на протяжении последних шести лет, и подчеркнул, что украинские производители вполне способны вернуть себе 30-35% отечественного рынка. «На других 65-70% пусть конкурирующий импорт. Мы готовы к этому», - подчеркнул Лисковский. «Относительно азотных удобрений – это другая история. Потенциал украинских производителей – вообще весь рынок закрыть собственными ресурсами и быть экспортно-ориентированными», - добавил он.

Стороны пришли к соглашению, что отечественная химическая промышленность должна быть одним из приоритетов государственной политики, особенно учитывая тот факт, что в Украине ожидается принятие законопроекта об обороте земель, а сельское хозяйство нашей страны, по экспертным расчетам, уже в ближайшие пять лет потребует в полтора-два раза больше минеральных удобрений, чем сегодня. По словам украинских химиков, отечественные предприятия способны удовлетворить спрос на большинство видов минеральных удобрений и существенно снизить риски импортозависимости экономики.

Генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев отметил, что в дискуссиях вокруг будущего украинского химпрома стоит учитывать позицию аграриев, однако предложил отделять интересы так называемых аграрных лоббистских организаций от интересов реального аграрного бизнеса.

«Последние полтора года мы постоянно проводим «кустовые» встречи химиков и аграриев, в которых уже приняло участие около 130 аграрных компаний. Когда мы разговариваем с владельцами и директорами аграрных компаний, большинство из них с пониманием отнеслись к эмбарго на российские удобрения, и даже допустили определенное повышение цены. Но аграрии хотят видеть хотя бы трех-пятилетние стратегии, в которых они четко увидят: первое – как будет строиться ценовая политика и что на нее влияет, и второе – как будет строиться система технологий, модернизации, и не будем ли мы отставать от каких-то продуктов, которые не смогут выйти на наш рынок», - заявил Ильичев.

Советник президента Украины Олег Устенко также отметил, что, учитывая то, что Украина имеет одну из самых мощных производственных баз в Восточной Европе, украинская химическая отрасль и отечественный АПК должны стать партнерами и при непосредственном участии государства работать над укреплением продовольственной безопасности Украины.