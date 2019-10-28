Объявленный в розыск Жеваго покинул пост гендиректора Ferrexpo

В начале октября Константин Жеваго был объявлен в розыск по делу о растрате средств банка «Финансы и кредит».

Бывший народный депутат Константин Жеваго временно оставляет пост главного исполнительного директора швейцарской горнорудной компании Ferrexpо, контролирующей в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.

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«Константин Жеваго проинформировал совет директоров Ferrexpo о своем решении временно отстраниться от должности главного исполнительного директора группы, чтобы сосредоточиться на решении определенных вопросов в Украине, касающихся одного из предприятий, которыми он владел до 2015 года», - сказано в сообщении.

Сообщается, что совет директоров назначил финдиректора Криса Мэве исполняющим обязанности гендиректора.

В свою очередь, являясь крупным акционером компании, Жеваго останется в совете директоров в качестве независимого, неисполнительного директора.

Отмечается, что данные изменения вступят в силу немедленно и до дальнейшего уведомления.

Как сообщал УНИАН, в начале октября Константин Жеваго был объявлен в розыск по делу о растрате средств банка «Финансы и кредит».

27 сентября первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко заявила, что Жеваго проверяли на причастность к преступной схеме по растрате и легализации 2,5 млрд грн банка «Финансы и кредит» и заочно вручили подозрение. По данным ведомства, он является бенефициарным владельцем банка.

По данным Варченко, в ходе досудебного расследования установлено, что офшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии между банком «Финансы и кредит» и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму более 113 млн долларов, которым украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

В 2015 году за невыполнение обязательств офшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка «Финансы и кредит» именно те 113 млн долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк «Финансы и кредит» был объявлен неплатежеспособным.

Жеваго подозревают по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (организация растраты чужого имущества, находящегося в ведении должностного лица, совершенной по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

В июле сообщили о подозрении двум топ-менеджерам банка. Также по двум уголовным производствам уже сообщено о подозрении семи бывшим чиновникам финучреждения, четверо из которых сейчас находятся в международном и государственном розысках.