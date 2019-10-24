Нормы, заложенные в законопроекте № 1210, приведут к закрытию многих предприятий горнорудного комплекса - эксперт

Эксперты прогнозируют, что из-за предлагаемого законопроектом повышения рентной платы закроется треть отечественного производства.

В случае принятия скандального законопроекта № 1210 об изменении налогового законодательства крупные горнорудные предприятия с низкой себестоимостью, возможно, останутся на плаву, но те, у которых себестоимость продукции высока, будут вынуждены прекратить работу. Такое мнение высказал глава отдела аналитики Adamant capital Константин Фастовец в статье 112.ua "Табачники, ГОКи и даже Rozetka: Крупнейшие компании Украины могут закрыться из-за налоговых инициатив..

"В последнее время конъюнктура на мировом рынке позволяла украинским ГОКам работать маржинально, но если рента будет повышена так, как это предлагается в законопроекте № 1210, у многих предприятий возникнут серьезные проблемы", - сказал Фастовец. Он уточнил, что это не способствует улучшению инвестиционного климата в стране.

Эксперты прогнозируют, что из-за повышения рентной платы закроется треть отечественного производства. Кроме того, Украина потеряет 70% экспорта руды и, как следствие, около 30% всех валютных поступлений. Железнодорожная отрасль в этом случае может лишиться 40% объемов грузоперевозки. Рост стоимости добычи железной руды в Украине приведет к росту трудовой миграции, подчеркивают эксперты. Согласно исследованию одного из представителей четверки мировых аудиторов – PWC, налоговые инициативы, заложенные в законопроектах № 1210 и № 1210-1, сделают добычу руды в Украине в 9 раз дороже, чем в России.