Жительница Николаева 20 лет отказывалась платить за воду

Женщина задолжала государству за услуги 58 тысяч гривень.

В Николаеве женщина 20 лет не платила за воду.

Об этом сообщает пресс-служба ГКП Николаевводоканал в среду, 14 августа.

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"ГКП Николаевводоканал в своей работе с должниками всегда пытается найти компромисс, пойти навстречу, но бывают исключения. 13 августа в абонентский отдел пришла гражданка Н., жительница города Николаева, имеет задолженность за потребленные услуги в сумме 58 тысяч гривен", - сказано в сообщении.

Женщина дважды за 20 лет платила за услугу: 109,74 гривень в 2003 году и 50 гривень в 2008 году.

В пресс-службе отметили, что гражданка имеет два невыполненных решения суда об уплате задолженности. Дело было передано частному судебному исполнителю, который заблокировал банковские счета абонентки.

Целью ее посещения было заключение договора реструктуризации долга при условии разблокирования счетов. Однако в данном случае женщине отказали.