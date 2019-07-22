Глобальный экономический кризис останавливает развитие мировой металлургии, затронуло и Украину - СМИ

Проблемы коснулись и корпорации "Индустриальный союз Донбасса".

В результате подорожания сырья, а также падение спроса на сталь в Европе и США останавливается развитие металлургических производств. Кроме того, ряд европейских компаний уже сообщили о сокращении объемов производства. В частности, на европейских заводах Arcelor Mittal производство будет снижено на 3,3 млн тонн, а 1,4 тыс. работников входящего в состав корпорации крупнейшего меткомбината ЕС Ilva будут отправлены на 13 недель в неоплачиваемый отпуск. Об этом сообщает "5 канал".

Кризисные явления касаются и США. Так, по данным СМИ, в Америке планируют сокращать развитие отрасли, сообщил в комментарии журналистам эксперт по металлургии Станислав Зинченко.

"Вторая по величине компания US Steel в США также заявила о том, что на трех или четырех заводах будут останавливаться домны. Кроме того, будут строиться новые, как было запланировано. Суммарно на 10 млн тонн планируется сокращение их производства. Это очень большое количество ", - заявил Зинченко.

Как сообщалось ранее, проблемы коснулись и корпорации "Индустриальный союз Донбасса". Венгерское предприятие ИСД Dunaferr в последние годы регулярно испытывает проблемы, и еще в 2017 году министр национального развития Венгрии Миклош Шестак озвучил идею о выкупе завода, который в то время накопил 700 млн евро долгов. Меткомбинат ИСД Huta Częstochowa в Польше остановился в июне этого года - из более чем 1,2 тыс. сотрудников предприятия работают только 159.

В Украине проблемы ИСД коснулись Днепровского металлургического комбината, который в силу совокупности причин проходит процедуру банкротства.

"Нынешние финансовые трудности завода - это совокупность старых проблем с долгами и нынешней плохой конъюнктуры рынка, указывают эксперты", - говорится в материале.

В Днепровском металлургическом комбинате заявили: "Этот непростой период, связанный с возбуждением производства по делу о банкротстве ПАО" Днепровский меткомбинат", предприятие рассчитывает работать в обычном режиме и пройти его без простоев производства".