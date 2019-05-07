Китайская компания обвиняет ДТЭК Ахметова в мошенничестве

ДТЭК обвинили в том, что компания при выборе китайской техники для своих шахт больше обращает внимания на цену, а не на качество оборудования.

После семи лет сотрудничества с китайским производителем шахтной техники Sany компания ДТЭК закупила технику у другого китайского поставщика под документами Sany.

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Об этом сообщает "Украинская правда".

О негативном опыте сотрудничества с компанией Рината Ахметова рассказал глава компании Sany Чжан Чжихонь.

По его словам, особенно неприятным для компании было то, что "эту технику ДТЭК завезла в Украину и получили разрешение Гоструда на эксплуатацию под нашими документами".

При этом техника, купленная ДТЭК, была почти вдвое дешевле, чем в Sany.

"Нас это очень удивило. ДТЭК – большая компания, но выглядит так, будто они ищут крашенную в кустарных условиях, дешевую технику в Китае", – подчеркнул представитель компании.

Также он уточнил, что не знает, была ли эта техника старая или новая. Однако, добавил он, "на шахтах Китая такая не используется".

"Нам показалось, что они стали смотреть не на качество, а на цену", – добавил глава Sany.

Он также пояснил, что ДТЭК использовала документы Sany для того, чтобы получать разрешения на эксплуатацию оборудования в Гоструда, поскольку на шахте действуют повышенные требования к безопасности труда и к оборудованию.

"За это у нас с ним начались очень серьезные конфликты. ООО "Сани Украина, тяжелое оборудование", судится с ними. В ближайшее время ожидаем решения суда, которое остановит разрешение Гоструда и обяжет их поднять оборудование на поверхность шахты", – резюмировал глава китайской компании.