Зарплаты в Украине не будут расти минимум до начала 2021 года, и это общемировой тренд – СМИ

Также эксперты рынка труда прогнозируют, что проблемы с поиском работы будут наблюдаться еще как минимум до конца года.

Многие эксперты сходятся во мнение, что зарплаты в Украине не начнут расти, как минимум, до 2021 года.

Как сообщает «Обозреватель», с постепенной отменой карантинных ограничений в Украине растет количество активных вакансий. Однако ситуация все равно остается неутешительной. Положительная динамика наблюдается в сфере услуг и продаж, но даже там уровень предложений меньше, чем был до карантина. Более того, специалисты считают, что осенью рынок труда ожидает вторая волна кризиса и увольнений.

В первую очередь эксперты рынка труда прогнозируют, что проблемы с поиском работы будут наблюдаться еще как минимум до конца года. И это только при оптимистичном сценарии, утверждает руководительница экспертно-аналитического центра международного кадрового портала Юлия Дрожжина.

В то же время HR-эксперт Татьяна Пашкина настроена более пессимистично. По ее словам, даже в случае оптимального выхода из карантина мировые специалисты предупреждают о том, что восстановление начнется даже не в начале 2021 года. Это же касается и уровня зарплат.

«Мы и сейчас не можем выйти на докризисную зарплату, и в 2021 году ее уровень будет совсем не тот, который прогнозировался ранее», – пояснила эксперт.

Так, по ее словам, еще в январе 2020 года эксперты рассчитывали на рост средней зарплаты до конца года в пределах 20-25%. Однако из-за пандемии коронавируса ее уровень, наоборот, упал на 10-15%.

При этом, как пишет «24 канал», по состоянию на 1 июня в нашей стране только официально зарегистрировали более 510 тысяч безработных по данным Госслужбы. Однако реальное количество безработных в мае составило примерно 2,5-2,8 миллиона украинцев. При этом, с начала карантина количество официально безработных в Украине удвоилось.

В то же время, как отмечает издание, Украина – не единственное государство, которое столкнулось с ростом безработицы. Безработица – общемировой тренд.

«Почувствовала это и Европа, которая является крупнейшим импортером украинских трудовых ресурсов. Многим европейским компаниям приходится сокращать свой штат и увольнять, в частности, украинских работников», – говорится в материале.

Так, около 30% украинцев в Польше потеряли работу из-за пандемии, рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

«Понятно, что Украина не будет выплачивать дотации польским компаниям, чтобы те не увольняли украинцев», – поясняет эксперт Алексей Кущ.

В Испании, которая стала одним из центров распространения коронавируса, уровень безработицы тоже стремительно растет. Количество фактически безработных в Испании достигло 3,8 миллиона человек по состоянию на начало мая. Из них почти 300 тысяч только за один месяц потеряли работу, сообщает «24 канал» со ссылкой на иностранные издания.

В Британии ситуация еще более критическая. За две недели около полумиллиона человек обратились за пособием по безработице.

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