Украина получила первый транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере 600 млн евро из общей суммы 1,2 млрд евро.

Европейская комиссия выделит Украине второй транш макрофинансовой помощи после выполнения определенных условий.

Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

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«Мы настроены предлагать политическую, финансовую и техническую поддержку, особенно в это время кризиса в ответ на пандемию COVID-19 и на преодоление социальных и экономических последствий. Этот первый транш в размере 600 млн евро чрезвычайной макрофинансовой помощи подтверждает солидарность ЕС с Украиной и наше длительное тесное сотрудничество», - отметил исполнительный вице-президент Еврокомиссии по направлению «Экономика, которая работает для людей и финансовых услуг» Валдис Домбровскис.

Отмечается, что выделение Украине первого транша макрофинансовой помощи должно способствовать макрофинансовой стабильности. Это, в свою очередь, должно позволить распределить ресурсы для смягчения серьезных негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса.

Выделение этих средств стало возможным благодаря подписанию и ратификации соответствующего меморандума, а также благодаря возобновлению сотрудничества Украины в соответствии с программой Международного валютного фонда и благодаря обязательству соблюдать согласованную с ЕС программную политику.

В Еврокомиссии отмечают, что, учитывая срочность макрофинансовой поддержки, первый транш не зависит от выполнения каких-либо специфических программных условий.

«Выделение второго транша будет обусловлено выполнением восьми конкретных мер, предусмотренных меморандумом о взаимопонимании», - отмечают в Еврокомиссии

«Выделение второго транша будет обусловлено выполнением восьми конкретных мер, предусмотренных меморандумом о взаимопонимании», - отмечают в Еврокомиссии. В частности, речь идет об управлении государственными финансами, борьбе с коррупцией, улучшении бизнес-климата и управлении государственными предприятиями.

В этой связи, Еврокомиссия тесно сотрудничает с украинской властью над своевременным выполнением этих согласованных программных условий.

Хронология событий

Ранее Министерство инфраструктуры сообщило, что в рамках проекта «Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение» планирует привлечь 65 млн долл. займа от Международного банка реконструкции и развития и 100 млн евро от Европейского инвестиционного банка на ремонт 183 километров дорог в Луганской области.

23 июля 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль во время своего визита в Брюссель подписал меморандум и кредитное соглашение о выделении Украине макрофинансовой помощи от Европейского Союза на сумму 1,2 млрд евро.

8 декабря 2020 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что Украина должна снизить зависимость от внешних кредитных ресурсов.

8 декабря 2020 года Кабинет министров признал целесообразным привлечение кредита в размере 340 млн евро от Европейского инвестиционного банка на реализацию проекта «Программа по восстановлению Украины».

9 декабря Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и правительство Украины заключили 3 кредитных соглашения на общую сумму 640 млн евро для реализации приоритетных проектов в сферах транспорта и инфраструктуры.

9 декабря 2020 года Европейский Союз предоставил Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи.

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Автор: Виталий Саенко