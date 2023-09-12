Экономика Украины в августе выросла на 8% по сравнению с августом 2022 года.

Прирост реального валового внутреннего продукта Украины в августе остался близким к 8% по сравнению с августом 2022 года, однако августовский ВВП был более чем на 20% ниже уровня 2021 года.

Об этом говорится в ежемесячном экономическом мониторинге Украины от Института экономических исследований и политических консультаций. Эксперты отметили, что в последний месяц лета благодаря благоприятной погоде выросла урожайность зерновых, а темпы уборки урожая были больше прошлогодних.

В то же время, прекращение "зернового соглашения" вновь увеличило долю ЕС в украинском товарном экспорте до 73%, несмотря на действующие ограничения.

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Кроме этого, эксперты напомнили, что из-за многочисленных ремонтов энергоблоков АЭС и ТЭС на фоне высокого потребления Украина в августе вынуждена была применить аварийный импорт электроэнергии.

Что касается финансовых рынков, то эксперты указали на то, что вызовом для выполнения плана доходов госбюджета становится ниже ожидаемой инфляция и более сильная гривня, чем предполагали при подготовке проекта государственного бюджета на 2023 год.

"В августе не было привычного гранта от США, но ЕС предоставил регулярный транш займа. Международные резервы НБУ несколько сократились, но остались высокими благодаря поступлению льготного займа от ЕС", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в августе потребительская инфляция впервые за более чем два года вернулась к однозначному уровню и составила 8,6% к предыдущему периоду прежде всего из-за рекордного падения цен на овощи.

Рост ВВП Украины

Основные институты пересматривают прогнозы по росту экономики Украины в 2023 году в сторону увеличения.

В Министерстве экономики прогнозируют, что ВВП Украины по итогам текущего года вырастет на 4%, в Министерстве финансов дали прогноз по росту ВВП по итогам 2023 года на более чем 3%.

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