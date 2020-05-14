В Украине продолжает дешеветь валюта: сколько стоит доллар

Официальный курс НБУ на 14 мая: 100 USD – 2668,97 гривни; 100 EUR – 2902,91 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2668,97 (13 мая – 2679,47)

100 EUR – 2902,91 (13 мая – 2908,43)

На межбанковском валютном рынке Украины в среду, 13 мая, к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,67/26,69 гривни/доллар, к евро – 29,02/29,04 гривни/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды, 13 мая, снизилась на 6 копеек - до 26,99 гривни за доллар, а стоимость евро снизилась на 9 копеек и составила 29,20 гривни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 13 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,80 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на две копейки.