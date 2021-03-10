По мнению авторов законопроекта, это будет способствовать дальнейшему укреплению финансовой способности территориальных общин.

В Верховной Раде (ВР) зарегистрирован законопроект, которым предлагается с 1 января 2022 года увеличить процент отчисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджеты местного самоуправления с 60% до 65%.

В тоже время предусмотрено снижение отчисления от НДФЛ в областные бюджеты с 15% до 10%. Этот законопроект – альтернативный к внесенному ранее документу авторства нардепов из фракции “Голос”. Разница в том, как предлагается перераспределить НДФЛ в пользу местных бюджетов – основной проект закона предлагал добавить 5% за счет общегосударственной казны, а не областных финансовых смет.

Об этом KV стало известно из законопроекта №5066-1 “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно увеличения процента зачисления налога на доходы физических лиц в бюджеты местного самоуправления”.

Законопроектом “слуг народа” предлагается увеличение до 65% отчисления из собранного налога на доходы физлиц (при нынешних 60%) в доходы общего фонда бюджетов сельских, поселковых, городских территориальных общин. В тоже время документ предусматривает снижение с теперешних 15% до 10% отчисления НДФЛ в доходы областных бюджетов (и АР Крым). 25% отчислений из этого налога в государственный бюджет, по законопроекту, так и остаются.

По мнению авторов законопроекта, это будет способствовать дальнейшему укреплению финансовой способности территориальных общин и позволит сохранить и приумножить достижения реформы местного самоуправления и территориальной организации власти.

Авторами законопроекта выступили нардеп Ростислав Тистык (фракция “Слуга народа”), многие его коллеги по фракции (в т.ч. столичная мажоритарщица Леся Забуранная, избранная по 216 округу), а также депутаты-мажоритарщики из группы “Партия “За майбутне” Тарас Батенко, Игорь Молоток, Анатолий Урбанский и представитель группы “Довира” Николай Люшняк.

Законопроект внесенный “Слугами” является альтернативным. Ранее депутаты из фракции “Голос” инициировали законопроект №5066, которым предлагается уменьшить процент начисления НДФЛ в госбюджет с 25% до 20%. Но все также предлагается увеличение до 65% от налога НДФЛ причислять к доходам общего фонда бюджетов сельских, поселковых, городских территориальных общин.

Законопроект, внесенный “Голосом” инициировала нардеп Галина Васильченко, а также мажоритарщики “Партии “За майбутне” (Анатолий Урбанский, Александр Герега и Игорь Гузь), “Довиры” (Лариса Билозир и Павел Букунец), и некоторые представители других фракций Ольга Василевская-Смаглюк (“Слуга народа”, округ 96), Алена Шкрум (ВО “Батькивщина”), Николай Княжицкий (“Европейская солидарность”), Игорь Абрамович (“ОПЗЖ”).

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Автор: УНИАН