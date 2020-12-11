Принятию решения о перераспределении вертикалей подчинения предшествовали консультации с международными партнерами.

В Национальном банке Украины произошло частичное обновление распределения вертикалей подчинения с целью обеспечения пропорциональной управленческой нагрузки между членами правления.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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Отныне главе Нацбанка подчиняется меньшее количество подразделений.

В частности, было решено разделить функции методологии регулирования деятельности и надзора за банками и небанковскими учреждениями между различными вертикалями подчинения. Отмечается, что такое решение позволит обеспечить более результативное сопровождение законодательных изменений на небанковском финансовом рынке, которые готовятся в тесных консультациях с международными партнерами и должны определить новые правила его регулирования.

Сообщается, что принятию решения о перераспределении вертикалей подчинения предшествовали плодотворные консультации с международными партнерами.

В частности, вертикаль "Пруденциальный надзор и общие вопросы" была разделена на две вертикали - "Пруденциальный надзор" и "Общий блок".

«К вертикали "Общий блок", оставшейся под контролем главы НБУ, относятся следующие подразделения: Департамент безопасности, Департамент персонала, Юридический департамент, Департамент внутреннего аудита, Департамент коммуникаций, Управление финансовых и операционных рисков, Офис НБУ, Секретариат Совета НБУ, Управление защиты прав потребителей финансовых услуг, Отдел режимно-секретной работы, Отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции», - сказано в сообщении.

К вертикали "Пруденциальный надзор" теперь принадлежат следующие структурные подразделения: Департамент банковского надзора, Департамент выездных проверок, Департамент лицензирования, Департамент надзора за рынком небанковских услуг, Департамент финансового мониторинга. Управление этой вертикалью правление НБУ доверило Ярославу Матузке. Финансово-административный и операционный блок с сегодняшнего дня подчиняется первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой. В состав этого блока также теперь отнесен Департамент по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда Национального банка.

К вертикали "Монетарная стабильность", руководство которой осуществляет замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб, присоединен Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений.

К вертикали "Рыночные операции", которая остается под управлением Юрия Гелетия, присоединен Департамент методологии регулирования деятельности банков.

Департамент надзора

В начале октября Национальный банк Украины создал департамент надзора за рынком небанковских финансовых услуг, трансформировав департамент надзора за страховым рынком.

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Автор: Екатерина Жирий