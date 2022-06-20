Объем выданных валютных кредитов для бизнеса уменьшился на 17,3 млрд грн.

Объем выданных банками кредитов для бизнеса в марте-мае увеличился на 14,8 млрд грн, гривневые кредиты - на 32,1 млрд грн, в то же время валютные кредиты уменьшились на 17,3 млрд грн.

Об этом сообщил председатель Национального банка Кирилл Шевченко на своей странице в Facebook.

"В бизнес-кредитовании общий портфель за март–май этого года вырос на 14,8 млрд грн, гривневые кредиты – на 32,1 млрд грн, в то же время валютные кредиты уменьшились на 17,3 млрд грн. Подавляющее большинство прироста гривневого портфеля обеспечено в рамках программ государственной поддержки", - сообщил Шевченко.

Как война ударила по экономике Украины:

По данным Министерства финансов, ежемесячный дефицит госбюджета Украины в условиях войны достигает 5 млрд долларов.

9 июня министр финансов Сергей Марченко заявил, что Минфин ведет переговоры и рассчитывает до конца года привлечь 20 млрд долларов в виде грантовой и кредитной помощи на финансирование дефицита госбюджета.

В частности, в июне планируется получить от международных партнеров 4,8 млрд долларов, в июле – более 4 млрд долларов.

20 июня 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до половины всей экономической системы Украины сейчас не работает.

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