Со следующего года планируется начать большую государственную программу энергосбережения.

Украина благодаря осуществлению мер энергоэффективности и энергосбережения в коммунальной сфере может ежегодно экономить 1,5 млрд долларов.

Об этом на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНИАН.

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"Есть инициатива президента Украины со следующего года начать большую государственную программу энергосбережения, которая поможет нам в наших городах энергомодернизировать большие жилые дома и теплосети, что приведет к большой экономии. По данным Министерства экономики, до 1,5 миллиарда долларов в год мы можем экономить, лишь осуществив меры энергоэффективности и энергосбережения для коммунальной сферы", - сказал он.

Энергоэффективность в Украине:

21 октября Верховная Рада Украины приняла закон, который создает фундамент для внедрения государственной политики энергоэффективности в соответствии с европейскими практиками.

Теперь Кабинет министров должен каждые 3 года утверждать Национальный план действий по энергоэффективности.

Автор: Дмитрий Шварц