Даже независимо от уровня нашего дохода 10% мы можем экономить незаметно для себя, говорит эксперт.

Финансовая самооборона - такой термин возник во время войны. Финансисты говорят о так называемой финансовой подушке, которую стоит иметь каждому украинцу.

И это абсолютно возможно, даже если доходы не увеличиваются и кажется, что откладывать невозможно. Как более грамотно распорядиться семейным бюджетом, даже если он и кажется довольно скромным, в эфире ТСН рассказал инвестиционный советник Василий Матий.

Эксперт советует найти дополнительный источник заработка на иностранном рынке труда, пусть даже на несколько часов в день. Он говорит, что обязательно нужно откладывать определенную сумму денег от своих доходов ежемесячно. Кроме того, нужно уметь грамотно распоряжаться с теми активами, которые удалось сэкономить.

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"Даже независимо от уровня нашего дохода 10% мы можем экономить незаметно для себя", - говорит Матий. Он добавил, что с течением времени эти 10% выливаются в неплохую сумму.

Также важный фактор - держать деньги на таком счете, чтобы не иметь к нему постоянный доступ и не совершать эмоциональные покупки.

Эксперт отметил, что банковский вклад - гораздо лучший вид вложений, чем просто валюта, которая лежит дома. Он советует копить как в гривнях, так и в евро и долларах.

Ранее экономический эксперт Андрей Новак заявил: чтобы деньги не обесценивались, лучше всего их хранить в равных частях в гривнах, долларах и евро.

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