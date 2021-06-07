После того, как правительство не оказало существенной поддержки бизнесу во время пандемии, усиление налогового давления может еще сильнее разозлить население, так как многие жители страны рискуют остаться без работы.

Украинские предприятия рискуют потерять свою конкурентоспособность из-за налоговой реформы правительства, говорится в статье "Финансовая пандемия на восточной границе ЕС может в конечном итоге ударить по самому сердцу Европы", которая опубликована на сайте Neweurope.

"Ключевые секторы экономики, которые часто зависят от крупных градообразующих предприятий, производящих экспортно-ориентированные товары и обеспечивающих стабильный приток валютной выручки в страну, рискуют потерять конкурентоспособность в случае введения новых налогов", - говорится в статье.

Отмечается, что в то время как европейские страны поддерживают свои предприятия, пострадавшие во время коронакризиса, Украина решила усилить налоговое давление на бизнес.

Кроме этого, после того, как правительство не оказало существенной поддержки бизнесу во время пандемии, усиление налогового давления может еще сильнее разозлить население, так как многие жители страны рискуют остаться без работы.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 12 мая одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс для сбалансирования государственного бюджета.

Документом предлагается повысить ставки налогов, в частности, платы за использование воды и лесов, экологического налога, рентных платежей и акциза на алкоголь и ряд других налогов.

Согласно мнению экспертов, инициативы властей Украины по увеличению налоговой нагрузки на экономику противоречат заявленным планам по ускорению экономического роста.

Как отметил эксперт Владимир Фесенко, желание власти сегодня пополнить госбюджет благодаря увеличению налогов в будущем может негативно сказаться на всей экономике страны.

По его словам, между украинским бизнесом и правительством должен быть проведен конструктивный диалог, чтобы найти оптимальную величину налоговой нагрузки.

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Автор: Иван Бойко