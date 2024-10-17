С начала полномасштабной войны прямая бюджетная поддержка от Канады достигает 5,4 млрд долларов США.

Сегодня, 17 октября, в государственный бюджет Украины поступил транш от Правительства Канады объемом 400 миллионов канадских долларов, а это почти 300 миллионов долларов США.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, таким образом, с начала полномасштабной войны прямая бюджетная поддержка от Канады достигает 5,4 миллиарда долларов США

Средства предоставляются на льготных условиях: срок 10 лет, процентная ставка - 1,5% годовых. Льготный период составляет 4,5 года с даты поступления средств.

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Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что Канада входит в пятерку крупнейших поставщиков бюджетной поддержки Украины с февраля 2022 года.

"Благодаря привлеченным средствам мы можем и в дальнейшем сохранять финансовую стабильность в Украине и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета. Спасибо Правительству Канады за неизменную поддержку", - отметил он.

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Украина прекрасно справилась с выполнением показателей программы Международного валютного фонда, что позволяет правлению фонда уже вскоре утвердить пятый транш 1,1 миллиарда долларов, сообщил заместитель министра финансов США Брент Нимен.

В августе Украина получила 3,9 миллиарда долларов безвозвратного гранта от США через Всемирный банк. Это был первый транш прямой бюджетной поддержки от Вашингтона в 2024 году, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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