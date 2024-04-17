В Минфине США отметили, что Украине нужна постоянная поддержка.

США и их союзники в G7 изучать возможности для разблокирования почти 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. Средства намерены использовать для оказания помощи Украине.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США и страны "Большой семерки" привержены поддержке Украины, и призвала Конгресс одобрить срочно необходимую военную и бюджетную помощь.

"Это гуманитарный и моральный императив, а также экономическая война, учитывая значительное негативное влияние войны на экономику всего мира", - цитирует Йеллен издание Reuters.

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Она опасается, что Россия может получить поддержку в результате внутренних дебатов в США и других странах по поводу помощи Украине.

"Я опасаюсь, что Россия увидит признаки того, что США и наши союзники устают или находят все более трудные пути для поддержки Украины, и это даст им надежду, что они смогут пересидеть нас и дождаться, когда наша решимость рухнет, - сказала она.

Но Украине нужна постоянная поддержка, и именно это стимулирует стремление монетизировать замороженные российские активы, добавила чиновница.

По ее словам, сейчас обсуждается ряд возможностей - от полного ареста активов до использования их в качестве залога, отметив, что Вашингтон "очень поддерживает" недавние шаги Европейского союза по отделению процентного дохода от иммобилизованных активов.

Высокопоставленный представитель Казначейства заявил, что ни один из вариантов не был снят с рассмотрения, но отметил, что Украина не сможет получить всю сумму сразу, даже если все замороженные активы будут конфискованы.

По словам источников, знакомых с вопросом, одно из наиболее перспективных предложений заключается в том, что страны G7 будут начислять проценты на замороженные российские активы, чтобы использовать их в качестве залога по кредитам или облигациям, выпущенным для помощи Украине.

Передача Украине замороженных активов РФ

Издание Financial Times писало, что США предлагают предоставить десятки миллиардов евро для помощи Украине в долг под залог будущих доходов от государственных активов РФ, которые были заморожены западными странами.

Отмечается, что Группа семи разделилась во мнениях по поводу того, что делать с российскими активами на сумму 260 миллиардов евро, замороженными Западом с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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