На сегодня внешний долг Украины составляет 1,6 трлн грн, или более $57 млрд.

Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан считает, что Украина должна требовать от внешних кредиторов списания долгов.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Масштаб разрушений в Украине, нанесенных агрессией России, колоссальный! Несмотря на это, от наших внешних кредиторов необходимо требовать списания долгов Украины. На сегодня внешний долг составляет 1,6 трл грн, или более 57 млрд долл. Международные финансовые организации должны пересмотреть долговую политику и обнулить долги Украины! Агрессор будет уничтожен! И нас будет ожидать работа по восстановлению страны!"- написал он.

Вас также могут заинтересовать новости: